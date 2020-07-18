Гарри Погоняйло: Лукашенко психически болен и неспособен оценить ситуацию 32 18.07.2020, 8:02

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ГАРРИ ПОГОНЯЙЛО

Пациенту нужно помочь.

14 июля после отказа ЦИК в регистрации альтернативным кандидатам в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало на улицы в Минске и других городах Беларуси вышли тысячи человек. 15 июля протестные акции повторились.

Сайт Charter97.org поговорил с председателем юридической комиссии РП ОО «Белорусский Хельсинкский Комитет» Гарри Погоняйло о сегодняшнем состоянии белорусского общества и власти.

- Гарри Петрович, могло ли что-то такое случиться раньше? В чем особенность нынешней ситуации в Беларуси?

- Прежде всего, это особая электоральная кампания, в которой Лукашенко допускает очень много заметных ошибок. Граждане видят его поведение и неадекватную реакцию на определенные ситуации, в том числе, со страной, с экономикой, с кадрами, с социальными проблемами. Когда я говорю о социальных проблемах, я имею в виду и то, как в стране проходит эпидемия коронавируса. Хотя это и медицинский фактор, но он имеет огромный социальный подтекст.

Экономическое состояние страны ухудшается прямо на глазах. Лукашенко, по существу, рассорился с основным своим дойным стадом - правительством Российской Федерации и рядом других государств, входящих в ЕАЭС. Нет хороших отношений и с Западом. Финансовое положение удручающее и грозит обвалом, какие бы нам песни ни пели центральное телевидение и государственные газеты.

Внутренняя ситуация усугубляется низкими зарплатами, отсутствием хороших рабочих мест, социальной неустроенностью. Все больше у нас бедных, бездомных, распадающихся семей, рост алкоголизма и самоубийств, гибели на транспорте, на производстве.

Все это в ходе электоральной кампании еще больше обострилось, потому что Лукашенко не предлагает решений этих проблем, опять нагло и цинично врет народу, кормит его завтраками о «благоденствии» в будущем. Давным-давно заметно, что это больной человек. Это он сам подтверждает своей маниакальной жаждой власти. То, как он управляет своими кадрами, видно на публичных «порках» - это прежде всего грубость, неуважение даже к своим чиновникам. Я уже не говорю о простых людях, которых он считает за «народец».

В общем, гайку он пережал - и реакция народа последовала незамедлительно. Это значит, что усталость от режима дошло до того, что народу уже больше терять нечего.

- Можно ли такую ситуацию назвать революционной?

- Некоторые классические факты об этом говорят, если вспоминать известную фразу Владимира Ильича (правда, она не им придумана, а кем-то из других революционеров): «Верхи не могут управлять по-старому, а низы не хотят жить по-старому». Это действительно так.

Лукашенко не предлагает на протяжении 26 лет каких-то реформ. У него был карт-бланш, было максимально допустимое доверие, когда его избрали в 1994-м.

Тогда на фоне недовольства бывшей советской номенклатурой и всплыл Лукашенко - неудачник как по жизни, так и по своей трудовой деятельности.

Он все убил: вернул страну и народ в советское прошлое. За его публичным поведением мы наблюдаем на протяжении достаточно долгого времени, чтобы убедиться: этот человек боялся и боится всего нового. Его держит в жестких тисках то прошлое, в котором он сформировался. Его менталитет твердо застыл и не готов вообще к любым новациям.

Сейчас у правителя появились сильные и умные соперники, которые могут предложить избирателям конкретные способы, как вывести страну из болота, в которое привел ее Лукашенко. У них современный взгляд на конституционное обустройство государства. И в экономических областях это очень грамотные люди, готовые предложить реформы.

Лукашенко понимает, что «выборы» - это фиговый листок, но даже возможность агитации со стороны сильных соперников его очень испугала. Потому что эти люди могут предъявить счет Лукашенко и стать ему альтернативой. Почувствовав угрозу, он дал команду арестовать - сначала Сергея Тихановского, потом Виктора Бабарико с сыном. Потом началась травля и Валерия Цепкало. Когда же двоих сильных кандидатов не зарегистрировали, граждан это возмутило. И такое развитие событий - еще одно подтверждение неадекватности Лукашенко, его неспособности оценить ситуацию в обществе.

Я всегда утверждал, что он психически болен. Это не мое заключение, я не врач-психиатр. Есть свидетельства, документы, которые в нашем государстве так и не были опровергнуты. Это состояние больного человека, у которого потеряны ориентиры, но который жаждет власти, совершая очередное государственное преступление. И это говорит о том, что Лукашенко уже сегодня - полностью нелегитимный.

- Независимые опросы показывают резкое падение рейтинга Лукашенко, за которым уже закрепилось прозвище «Саша 3%». В чем причина такого обвала?

- Раскол меду его властью и белорусским обществом начался давным-давно. Он начался еще в 1995 году, причем он прошел по многим категориям наших граждан. Лукашенко эксплуатирует фразу, что «Беларусь – социальное государство», при этом урезал все льготы, отнял перспективу у многих, кто хотел здесь жить, учится и работать. Он отнял у людей стремление идти на государственную службу, потому что многие сегодня видят, как он с ними поступает: чуть ли не по мордасам бьет, унижает, устанавливая жесткую исполнительную дисциплину в выполнении его указаний. Такое поведение надоело многим людям.

Я уже не упоминаю о внесудебных казнях своих оппонентов. Мы знаем, как он поступил с ними. Само нерасследование в течение 20 лет этих преступлений, уже говорит о многом. Но правда рано или поздно всплывает. Можно вспомнить хотя бы ситуацию с Юрием Гаравским, который признался в совершении преступлений.

Вернемся к последним событиям: вместо адекватной реакции на эпидемию коронавируса Лукашенко заявил о «коронапсихозе». Это - больное восприятие ситуации самым больным человеком. Вопрос психического здоровья такого человека, да еще и претендующего на высокий пост - это публичный и законный интерес наших граждан.

Далее, люди наблюдают по его поведению на публичных мероприятиях, что Лукашенко - неадекватный, не оценивающий нормально ситуацию. Его риторика говорит о том, что мы имеет дело с очень больным человеком. Люди, которые изучали следственную психиатрию, понимают, о чем речь.

Так что пока у нас проходит электоральная кампания, пусть ЦИК предложит Лукашенко пройти медицинское обследование и опубликует заключение о состоянии его здоровья. Кстати, по Конституции у нас есть основание для смещения с должности президента в случае невозможности оставаться на посту по состоянию здоровья, потому что это грозит безопасности государства и людей.

Кстати, Лукашенко по возрасту – пенсионер. Но еще в молодом возрасте было сделано психиатрическое заключение врача-специалиста Щигельского. Оно не опровергнуто официально государственными медицинскими службами или правоохранительными органами. А описанное доктором Щигельским заболевание с возрастом может ухудшаться.

Лукашенко ведет себя, как взорвавшийся, некультурный, политически безграмотный человек. Такое поведение всем осточертело.

Он, как прежде, управлять страной уже не может. Его время прошло. Ему надо только помочь. Он сам никогда этого не осознает в силу своего болезненного состояния.

Пусть наш «историк», хоть и с больной головой, почитает и учебники истории, и исторические «кладези» и поймет, чем заканчиваются подобные подходы в управлении государством и народом.