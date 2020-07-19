У Лукашенко гипертонический криз? 88 19.07.2020, 16:09

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Сообщается о серьезных проблемах со здоровьем у правителя.

Сразу несколько читателей, среди которых – родственница сотрудницы клиники Лукашенко, сообщили телеграм-каналу «Баста» о серьезных проблемах со здоровьем у диктатора.

- Вчера еще лежал в «президентской» клинике. Забрали поздно вечером в пятницу из рабочего кабинета после встречи с российским премьером. Все мероприятия, запланированные на субботу и воскресенье, отменили, - сообщает читатель.

- Сильно прыгнуло давление вечером в пятницу. Сразу отвезли в Республиканский клинический медицинский центр в Ждановичах. Гипертонический криз. Вчера все было оцеплено сотрудниками службы охраны, - сообщает подписчица со ссылкой на родственницу, работающую в центре.

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