Посол России в Беларуси: Важно уйти от внешнего управления Белгазпромбанком 17 2.07.2020, 8:48

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Дмитрий Мезенцев

Фото: Илья Питалев

Дмитрий Мезенцев считает что во главу угла надо ставить интересы клиентов и акционеров.

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев считает важным, чтобы стороны нашли приемлемое решение по поводу администрирования Белгазпромбанка. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

— Важно как можно скорее уйти от управления банком в режиме временной администрации. Важно, чтобы стороны договорились с учетом мнения и акционеров, и регулятора Беларуси о составе правления Белгазпромбанка, — сказал Мезенцев.

Посол подчеркнул, что во главу угла следует ставить интересы клиентов и акционеров.

— Важно, чтобы формат защиты иностранных инвестиций подтверждался в режиме духа и буквы национального закона. Мы также понимаем, что определенные имиджевые потери одному из банков премиального сегмента Беларуси стали очевидны. Значимо предъявить публично шаги и меры, которые позволят как можно быстрее восстановить реноме банка, не позволить, чтобы эти имиджевые потери нарастали, — добавил Мезенцев.

Основные доли в уставном фонде ОАО «Белгазпромбанка» принадлежат российской энергетической компании «Газпром» и российскому Газпромбанку — по 49,818%.

Дело Белгазпромбанка

Напомним, 11 июня белорусские силовики задержали группу бывших и нынешних топ-менеджеров Белгазпромбанка, которым 20 лет управлял Виктор Бабарико, пока не объявил в мае о своих президентских амбициях. Вскоре после этого Нацбанк ввел временную администрацию по управлению «дочкой» «Газпрома» в Беларуси. Временная администрация во главе с Надеждой Ермаковой уже связывалась с основными российскими акционерами Белгазпромбанка, но они «отказались обсуждать вопросы совместной деятельности».

Главный соперник диктатора Лукашенко на этих выборах Виктор Бабарико был задержан утром 18 июня, когда вместе с сыном Эдуардом Бабарико направлялся в ЦИК сдать собранные подписи. За выдвижение кандидатом в президенты Виктора Бабарико подписались около полумиллиона белорусов.

Независимые эксперты и правозащитники убеждены, что уголовное преследование Виктора Бабарико - исключительно политическая расправа.