Дети Светланы Тихановской находятся в безопасности

Дети Светланы Тихановской находятся в безопасности23
- 20.07.2020, 16:04
- 13,440
Они вместе с бабушкой — на территории одной из стран ЕС.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина помогла вывезти из Беларуси детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.
— Светлана Тихановская обратилась ко мне за помощью, когда ей стали поступать угрозы в адрес детей. Я в свою очередь обратилась за помощью в одну из стран ЕС, которую я пока не называю в целях безопасности, и в правозащитные организации. Вместе мы смогли вывезти из Беларуси детей Светланы. Сейчас они в безопасности и это главное.
Мы хорошо знаем, какой подлый режим Лукашенко, особенно сейчас, когда ему осталось считанные дни. Поэтому действовали на опережение. Я очень благодарна всем друзьям Беларуси, которые помогли это сделать, — сказала журналистка.