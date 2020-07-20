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Дети Светланы Тихановской находятся в безопасности

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  • 20.07.2020, 16:04
  • 13,440
Дети Светланы Тихановской находятся в безопасности

Они вместе с бабушкой — на территории одной из стран ЕС.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина помогла вывезти из Беларуси детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

— Светлана Тихановская обратилась ко мне за помощью, когда ей стали поступать угрозы в адрес детей. Я в свою очередь обратилась за помощью в одну из стран ЕС, которую я пока не называю в целях безопасности, и в правозащитные организации. Вместе мы смогли вывезти из Беларуси детей Светланы. Сейчас они в безопасности и это главное.

Мы хорошо знаем, какой подлый режим Лукашенко, особенно сейчас, когда ему осталось считанные дни. Поэтому действовали на опережение. Я очень благодарна всем друзьям Беларуси, которые помогли это сделать, — сказала журналистка.


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