Дети Светланы Тихановской находятся в безопасности 23 20.07.2020, 16:04

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Они вместе с бабушкой — на территории одной из стран ЕС.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина помогла вывезти из Беларуси детей кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

— Светлана Тихановская обратилась ко мне за помощью, когда ей стали поступать угрозы в адрес детей. Я в свою очередь обратилась за помощью в одну из стран ЕС, которую я пока не называю в целях безопасности, и в правозащитные организации. Вместе мы смогли вывезти из Беларуси детей Светланы. Сейчас они в безопасности и это главное.

Мы хорошо знаем, какой подлый режим Лукашенко, особенно сейчас, когда ему осталось считанные дни. Поэтому действовали на опережение. Я очень благодарна всем друзьям Беларуси, которые помогли это сделать, — сказала журналистка.