Текст выступления кандидата в президенты Светланы Тихановской на белорусском радио 26 20.07.2020, 16:14

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Светлана Тихановская

Фото: Getty Images

Голосуйте за новые выборы и защищайте свой голос.

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила сегодня в эфире государственного радио.

Сharter97.org приводит полный текст выступления.

- Здравствуйте!

Я – кандидат в президенты Светлана Тихановская. Мне 37 лет. Родилась я на Полесье. Закончила филологический факультет мозырского педагогического университета. Свободно владею беларусским, русским и английским языками.

Меня никогда не привлекала идея строить карьеру. Я ощущала себя, прежде всего, женой, матерью. Домохозяйкой. У меня это получается лучше всего. И я никогда не интересовалась политикой. Меня вполне это устраивало.

Год назад мой муж Сергей Тихановский создал свой проект «Страна для жизни», в рамках которого он встречался с людьми разных профессий. Они рассказывали ему, что их беспокоит, что они чувствуют, что думают про Беларусь. Люди говорили о своей непростой судьбе и мечтали о жизни в свободной и богатой стране.

Так вот, больше всего меня поразило то, что этих людей, которые выступили на нашем канале, стали бросать в тюрьмы. Вот скажите, куда это годится?!

Разве с такой несправедливостью можно мириться?

Вот потому-то, когда моего мужа Сергея лишили возможности участвовать в выборах я и решила заменить его и идти до победы. За себя, за мужа, за всех вас, за наших детей. Как жена, как мать, я понимаю, что в семье один за всех, и все за одного. Я хочу, чтобы так было и в нашей стране.

Говорят, женщина не может быть президентом. Это неправда! Никто не остановит женщину, которая защищает семью, как никто не остановит и народ, который требует справедливости. Я твердо заявляю: да, я хочу стать Президентом Беларуси но не ради должности, а для того, чтобы вернуть вам право выбора.

Мы строим страну не только для себя, но и для наших детей.

Я хочу, чтобы дети получали хорошее образование, хорошее медобслуживание, чтобы они могли найти хорошую работу, создать семью и заработать на свое жилье.

Я хочу, чтобы наши дети чувствовали любовь и уважение к себе, имели право выбора и гордились своей страной – страной для жизни.

Я хочу, чтобы нашу страну уважали в мире, чтобы мы искали друзей, а не врагов.

Я хочу, чтобы ушла в прошлое подлая традиция преследовать людей за правду.

А теперь, этим летом, людей начали хватать на улицах – даже не за то, что они вышли на какой-то митинг, демонстрацию с какими-то радикальными лозунгами и призывами. Их начали хватать просто за то, что они стояли в очереди – хотели своей подписью поддержать выдвижение претендентов! А теперь хватают уже за то, что хочешь подать жалобу в ЦИК на очевидные нарушения!

Так на что рассчитывает теперешняя власть? Неужели Лукашенко рассчитывает, что, избивая людей дубинками, кидая за решетку, выписывая им штрафы он заставит людей себя любить? Он что, действительно думает, что насилием, нахрапом, хамством и постоянным враньём можно решить проблемы в экономике, к которым он сам же и привел нашу страну? И сколько он еще собирается избивать людей и бросать их тюрьмы?

Власть должна осознать, что именно мы - люди, граждане - и есть те, от кого зависят и политика, и сами политики. То есть не президент должен нам указывать, как нам жить и что нам делать, а мы сами должны это определять. Президент, депутаты парламента – все они являются только нашими представителями, их задача – не контролировать нас – это мы должны их контролировать, не указывать, как нам жить и не затыкать рты, когда мы говорим то, что думаем.

Главная наша с вами задача – добиться, чтобы в нашей стране так и было. От этого зависит наше будущее и будущее наших детей.

Да, я иду в президенты, в первую очередь, для того чтобы освободить своего мужа и остальных политзаключенных. Но я прекрасно понимаю, что просто их освобождение ничего не решит. Если не изменить главного – если не вернуть гражданам контроля над страной – никто в Беларуси не будет себя чувствовать в безопасности. Поэтому своей главной задачей я вижу возвращение людям права голоса. И не только права голоса перед видеокамерами, но и право голоса на выборах.

Почему сейчас чиновники разных уровней и депутаты не желают нас слушать? Потому что мы их не избираем. Их назначает высший чиновник. Ему они и подвластны, перед ним они должны держать отчет. Что им до нас – до людей? Они от нас не зависят. Но они будут зависеть от нас, если у нас будет право голоса и мы будем избирать и депутатов и президента. Тогда они уже не посмеют затыкать нам рот и избивать нас.

Вернуть людям свободные справедливые выборы – моя основная цель.

Повторяю, я пришла в политику не ради власти, а ради восстановления справедливости. Моя главная цель: провести настоящие честные выборы с участием всех альтернативных кандидатов. Голосуя за меня, вы голосуете за восстановление вашего права выбирать власть, за новые и честные выборы. Только так страна сможет развиваться дальше.

Мы объединились с командами Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, с нами сотрудничают лучшие эксперты, партии и общественные организации. Мы создали сильную команду ради общей цели – строить новую Беларусь. Давайте делать это вместе!

Для победы мы с вами, дорогие сограждане, должны действовать как одна большая команда.

Что я прошу сделать каждого гражданина Республики Беларусь:

• ни в коем случае не участвовать в досрочном голосовании, чтобы Ваш голос не украли, и убедить в этом своих друзей, соседей и знакомых;

• прийти на выборы именно 9 августа, проголосовать за меня, Светлану Тихановскую;

• стать независимыми наблюдателями на участках и защищать свой голос. Для этого создано много инициатив в которые мы призываем вас вступать: “Честные люди”, “Право выбора”, “Рух праўда”, “Зубр” и другие.

Для чего это нужно?

1. Доказать всем, в том числе и власти, что нас абсолютное большинство и что мы никогда не останемся в стороне.

2. Собрать рекордное в истории независимой Беларуси количество наблюдателей и зафиксировать реальный результат голосования.

Я призываю вас не оставаться дома 9 числа – иначе вы проголосуете за нынешнюю всем вам надоевшую власть. Чем больше явка, тем более очевидной будет фальсификация. Чем больше явка, тем тяжелее украсть ваш голос.

После того, как станут известными очевидные для всей страны результаты выборов 9 августа 2020 года, выбор народа должны будут уважать все. А тем, кто откажется, придется по требованию народа уйти.

Уже сегодня ясно, что выборы, которые состоятся 9 августа 2020 года, невозможно признать свободными и честными. Многих сильных кандидатов, в том числе Сергея Тихановского, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало, лишили возможности в них участвовать: по заказу одного из конкурентов возбуждены уголовные дела, в мусорку выброшены сотни тысяч собранных подписей. Нужны новые честные и свободные выборы с прозрачным подсчетом голосов.

После вступления в должность Президента я приму меры для сохранения стабильности в стране и создания условий для проведения честных выборов:

• я назначу шесть новых независимых членов Центральной избирательной комиссии, включая Председателя и издам указ о проведении новых выборов Президента;

• система избирательных комиссий будет сформирована таким образом, что в них будут включены представители всех заинтересованных политических партий, разных общественных организаций, а также, в обязательном порядке, представители кандидатов в Президенты;

• на каждом участке будут установлены прозрачные урны и камеры, ведущие онлайн-трансляцию;

• каждый бюллетень будет демонстрироваться наблюдателям, и только после этого помещаться в стопку голосов за кандидата;

• доверенные лица кандидатов будут иметь право требовать пересчета голосов за любого кандидата на любом участке;

• досрочное голосование будет допускаться в исключительных случаях для тех, кто не может голосовать в день выборов по уважительной причине;

• всем кандидатам будут предоставлены равные возможности для агитации, без злоупотребления служебным положением.

После моей победы на выборах в течение переходного периода страной будут управлять те же чиновники, что и сейчас, за исключением тех, кто грубо и откровенно нарушал закон. Тех, кто уйдет в отставку, заменят профессионалы из числа государственных служащих. Новые президентские выборы будут проведены в течение полугода.

Я назначу проведение референдума с предложением вернуться к изначальной редакции Конституции 1994 года, сокращающей полномочия президента, устанавливающее ограничение по количеству сроков пребывания на посту президента, и обеспечивающей разделение властей. Референдум будет проводиться одновременно с выборами президента.

Я восстановлю законность в сфере уголовного и административного процесса. Дела в отношении политзаключенных будут прекращены. Проведем амнистию для впервые совершивших не тяжкие преступления, в том числе детей, осужденных по статье 328. Все неправосудные приговоры и постановления за период избирательной кампании будут отменены с возвращением уплаченных штрафов и выплатой компенсаций пострадавшим. Для обеспечения надзорных функций на переходный период мною будет назначен новый Генеральный прокурор и новый Председатель Верховного суда.

Моя программа – это мой взгляд на то, какой должна стать наша страна. Я уверена, что этого же хочет большинство наших граждан, и поэтому рассчитываю на вашу поддержку и ваше участие.

Я познакомлю вас с основными положениями моей программы:

ИТАК - СТРАНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ГОСУДАРСТВО ДЛЯ ЛЮДЕЙ - КАК ЭТОГО ДОБИТЬСЯ?

Во время регистрации кандидатов в Президенты председатель федерации профсоюзов Михаил Орда заявил, что у нас построено государство для человека. Давайте продолжим эту мысль: и все знают, как зовут этого человека.

По Конституции власть принадлежит народу, а на деле – чиновникам, которые давно забыли об интересах людей.

Сейчас депутаты не выбираются, а назначаются. Суды отправляют невиновных в тюрьмы, добиться справедливости почти невозможно. Нужно вернуть страну людям.

Руководители всех уровней должны уважать людей, помня, что занимают свои должности только потому, что люди им это позволили. Правоохранительные органы должны защищать людей, а не хватать мирных граждан на улице и в очередях. Они должны бороться с преступностью и коррупцией, предотвращать насилие в семье.

ОСНОВНОЙ ВОПРОС: КАК ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ?

Главное богатство нашей страны – ее люди. Надо дать им возможность работать и зарабатывать. Сегодня многие работают на убыточных предприятиях, а сотни тысяч, если не миллион – за границей. Надо создавать рабочие места в Беларуси.

Мы снимем барьеры для развития малого и среднего бизнеса. Пусть люди сами создают рабочие места. Прибыльные государственные предприятия продолжат работать. С убыточными должны разобраться профессионалы.

В стране есть профессиональные экономисты и менеджеры, которые сумеют повысить уровень жизни и сократить ненужные государственные расходы.

СЛЕДУЮЩИЙ ВОПРОС - ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ

У нас есть прекрасные высокообразованные медики, но ситуация с эпидемией COVID-19 показала, что им мешают работать чиновники, которые заботу о статистике ставят выше, чем здоровье людей.

Чтобы и врачи были довольны высокой зарплатой, и люди заботой об их здоровье, нужна система, когда деньги за лечение, будь то из государственного бюджета или из добровольных страховых взносов, шли за пациентом в медицинские учреждения как государственные, так и негосударственные. Тогда будет повышаться и качество медицины, и зарплаты хорошо работающих врачей.

Информация об общественном здоровье должна быть правдива и общедоступна.

ЧТО НУЖНО ИЗМЕНИТЬ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

Учителей в школах надо освободить от всего, что не связано с обучением и воспитанием детей — от обеспечения подписки на газеты, принуждения детей вступать в БРСМ, посещения пропагандистских мероприятий — до сбора денег и ремонта кабинетов за свой счет.

Труд учителя надо оплачивать достойно. Школа должна развивать личность, умение искать информацию, работать в команде, рождать и ценить новые идеи. Эффективная экономика требует творческую личность, креативную и талантливую, а это значит – свободную.

Школа изменится к лучшему, если помимо государственной будет развиваться и частная система образования — это создаст здоровую конкуренцию.

Университеты перейдут на самоуправление. Надо отменить принудительное распределение и «закон Равкова», по которому студентов забирают в армию, не дав закончить образование.

НУ И, НАКОНЕЦ, ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Независимость — наша абсолютная ценность, мы её не продаем, не торгуем, не обсуждаем.

Мы мирные люди и будем дружить со всеми, но только в интересах собственной страны.

Мы должны создать партнерство на равных, а не зависимость от газовой или кредитной “иглы”.

Нам всем предстоит большая работа. За 26 лет страна пришла к той точке, когда проблему нельзя решить одномоментно. Простого пути нет. Либо мы объединяемся и вместе идем дальше в страну для жизни, либо снова повторяем ошибки прошлых лет.

Пришло время перемен. Никто не может помыкать народом, никто не может владеть им, никто не может закрыть ему рот. Белорусский народ проснулся!

Голосуйте за новые выборы и защищайте свой голос.

Только вместе мы сможем построить страну для жизни!