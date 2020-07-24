Витебские железнодорожники открыто выступают против Саши-таракана

Витебские железнодорожники открыто выступают против Саши-таракана6
- 24.07.2020, 9:59
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Работники БЖД недовольны властью на всех уровнях.
Во всех подразделениях Витебского отделения БЖД открытое недовольство властью на всех уровнях. Все недовольны, многие продемонстрируют это недовольство, сообщает телеграм-канал "Баста!".
"Пишу вам от имени железнодорожников Витебска и Витебской области, - говорит он. - Государство и руководство Белорусской железной дороги предали нас и фактически бросили на произвол судьбы.
По сравнению с остальными отделениями, в у нас ситуация критическая, зарплаты пробили дно и скоро будут меньше пенсий. Людей заставляют ходить за свой счет, выписывать убогие газетенки наподобие "Железнодорожника Беларуси", сократили всех пенсионеров, а остальных вынуждают увольняться создавая невыносимые условия работы и зарплаты. Во всех подразделениях Витебского отделения БЖД открытое недовольство властью на всех уровнях. Все недовольны и многие продемонстрируют это недовольство.
Увидите, сколько сегодня будет на митингах Светланы Тихановской озлобленных и доведенных до отчаяния витебских железнодорожников!"
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