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Витебские железнодорожники открыто выступают против Саши-таракана

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  • 24.07.2020, 9:59
  • 5,833
Витебские железнодорожники открыто выступают против Саши-таракана
Иллюстрационное фото sb.by

Работники БЖД недовольны властью на всех уровнях.

Во всех подразделениях Витебского отделения БЖД открытое недовольство властью на всех уровнях. Все недовольны, многие продемонстрируют это недовольство, сообщает телеграм-канал "Баста!".

"Пишу вам от имени железнодорожников Витебска и Витебской области, - говорит он. - Государство и руководство Белорусской железной дороги предали нас и фактически бросили на произвол судьбы.

По сравнению с остальными отделениями, в у нас ситуация критическая, зарплаты пробили дно и скоро будут меньше пенсий. Людей заставляют ходить за свой счет, выписывать убогие газетенки наподобие "Железнодорожника Беларуси", сократили всех пенсионеров, а остальных вынуждают увольняться создавая невыносимые условия работы и зарплаты. Во всех подразделениях Витебского отделения БЖД открытое недовольство властью на всех уровнях. Все недовольны и многие продемонстрируют это недовольство.

Увидите, сколько сегодня будет на митингах Светланы Тихановской озлобленных и доведенных до отчаяния витебских железнодорожников!"

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