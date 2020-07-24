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За кандидата в президенты Светлану Тихановскую агитируют даже чиновники

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  • 24.07.2020, 11:49
  • 8,361
За кандидата в президенты Светлану Тихановскую агитируют даже чиновники
Светлана Тихановская
Фото: ТАСС

Во многом на их решение повлияла ситуация с коронавирусом.

Читательница из Бешенковичей рассказала Telegram-каналу «Баста!» о том, что даже чиновники хотят перемен в Беларуси.

Только что узнала, что весь наш райисполком хочет проголосовать за Светлану Тихановскую, - рассказала она. - Возможно, сказалось то, что здесь «ковидом» сначала заразились именно чиновники. За нее уже почти открыто агитирует голосовать все начальство.

Обращаюсь ко всем 97-ми процентам белорусов!

Вы действительно думаете, что они в состоянии уволить или как-то наказать всех сторонников перемен нашем поселке? Защищайте свою свободу. Готовьтесь выходить на улицы вечером 9 августа. Только вместе, только слаженными действиями мы победим».

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