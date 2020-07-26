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Невероятные эмоции: Светлана Тихановская с командой проводят митинг в Жлобине (Онлайн, видео)

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  • 26.07.2020, 9:45
  • 10,327
Невероятные эмоции: Светлана Тихановская с командой проводят митинг в Жлобине (Онлайн, видео)
Фото: «Наша Ніва»

(Обновляется) В парке «Приднепровский» собралось уже несколько тысяч человек.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская совместно с представительницами поддержавших ее штабов Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало продолжают поездку по городам Беларуси.

Митинг в Жлобине начался в 11.00. Место встречи с кандидатом в президенты - парк «Приднепровский», бывшая библиотека.

12.16 "Мы в новой Беларуси все изменим", - говорит Вероника Цепкало. Люди прерывают ее слова громогласным "Жыве Беларусь!".

12.15 Митинг в Жлобине собрал множество людей: невероятное видео.

12.13 "Сейчас все деньги идут на нужды одной семьи. Мы это хотим изменить!", - говорит Вероника Цепкало. "Да!", - подхватывают люди.

12.12 Вероника рассказывает о подлых методах Лукашенко. Люди кричат "Позор власти!".

12.10 Выступает Вероника Цепкало: "Вы - наше все! Спасибо вам! Каждый из 9 городов, где мы были, дает нам невероятную поддержку". Люди кричат "Ура!" и "Перемен!".

12.06 "Нас - большинство, а вместе - не страшно! Вы - наша надежда", - говорит Мария Колесникова. Люди ликуют. Звучит овация.

12.05 Люди рукоплещут словам о поддержке штабами Бабарико и Цепкало Светланы Тихановской и скандируют "Молодцы" и "Верым, можам, пераможам!".

12.04 "Настоящая сила и власть - в руках народа!", - говорит Мария Колесника. Люди восторженно аплодируют. "Долбить, долбить, долбить эту власть!", - говорит Колесникова. Люди ликуют и подхватывают эти слова. Звучат несмолкаемые овации.

12.03 Посмотрите, как увлеченного тысячи жителей Жлобина поют "Разбуры турмы муры!"

12.02 "Мы должны продолжать додавливать эту власть любыми законными методами", - говорит Мария Колесникова. Люди аплодируют.

11.58 Люди всместе с Колесниковой скандируют "Я - могу - все - изменить!".

11.57 "В новой Беларуси рабочий будет уважаемым человеком. Рабочий - это как айтишник. В новой Беларуси рабочий = уважаемый. Государство будет слушать его и советоваться с ним. Вы хотите такого? Хотите жить в новой стране?", - говорит Колесникова. "Хотим!", - скандируют люди. "БМЗ с нами!", - говорит лидер штаба Виктора Бабарико.

11.56 "Когда мы сюда ехали, мой папа прислал мне смс: "Сегодня день военно-морского флота, и я как офицер-подводник вам пожелаю - семь футов кораблю под килем. Это наилучшее пожелание удачи от моряков", - рассказывает Колесникова. Люди аплодируют.

11.54 Мария Колесникова выступает по-белорусски: "Вітаю Жлобін, горад металургаў! Вы - неверагодныя!".

11.48 Маленькая девочка из толпы кричит Светлане: "Вы - жена декабриста!".

11.47 Тихановская призывает голосовать за нее именно 9 августа. Люди скандируют "Света! Света! Света!".

11.46 Светлана говорит о программе. Тысячи людей прерывают ее возгласами "Спасибо!".

11.45 Тихановская: "Первым делом после победы мы выпустим политзаключенных. Сергей, я тебя люблю!". Люди приветствуют эти слова аплодисментами и криками "Свободу!".

11.44 Тихановская представляет свою команду. Звучат несмолкаемые овации. Люди скандируют "Перемен!".

11.43 Люди скандируют "Любім! Верым! Пераможам!".

11.42 Тихановская говорит: "Власти не учли, что за каждым достойным мужчиной стоит достойная женщина". Люди скандируют "Молодцы!".

11.41 Тихановская говорит о нерегистрации Бабарико и Цепкало. Люди скандируют "Позор! Позор! Позор!".

11.38 Посмотрите как громогласно звучит "Жыве Беларусь!" в Жлобине.

11.37 Светалана говорит: "Свободу политзаключенным!". Тысячи людей громогласно скандируют "Свободу! Свободу! Свободу!". Затем начинаются овации и скандирование "Перемен! Перемен!".

11.36 Появилось еще одно видео, как восторженно встречали команду Тихановской в Жлобине.

11.35 На слова Тихановской о регистрации в кандидаты люди непрестанно скандируют "Молодец! Молодец!".

11.34 Молодой человек из Жлобина: "Воспринимаю Лукашенко как недееспособного!".

11.31 "Мы народ, мы едины, мы заслуживаем лучшей жизни", - говорит Тихановская. Люди прерывают ее восторженными возгласами и овациями.

11.30 "Нам нужно учиться зваться людьми", - говорит Светлана Тихановская. Люди восторженно фотографируют кандидата в президенты на телефоны.

11.28 После каждой фразы Тихановской люди увлеченно скандируют "Молодец!"

11.27 Светалана Тихановская выступает перед людьми. Эмоции неистовые! Люди не перестают скандировать "Света!". После каждой фразы - овации. "Мы все собрались здесь за перемены", - говорит Светлана Тихановская.

11.24 Светлане Тихановской и команде дарят цветы, овации не стихают. Атмосфера праздничная, тысячи человек поют "Разбуры турмы муры!".

11.23 Тихоновская, Цепкало и Колесникова поднимаются на сцену под аккомпанемент песни «Муры», которую на каждой встрече поет Сергей Космос. Люди скандируют: "Света! Света! Света!" и "Верым! Можам! Пераможам!"

11.20 В Жлобине круто! Люди продолжают приходить.

11.19 "Непередаваемые ощущения! Сегодня хочется верить, находясь здесь, что мы можем все, что все получится!", - говорит жительница Жлобина.

11.18 Звучит песня "Разбуры турмы муры!".

11.17 Этих людей уже не оставить!

11.16 Люди громко скандируют "Света! Света! Света!". Звучат овации.

11.15 "Никогда еще в Жлобине не видел столько много людей в одном месте", - говорит житель города.

11.14 "Я хочу поговорить с новыми политиками, которые будут достойно править нашей страной. А Лукашенко нас достал", - говорит мужчина, пришедший на митинг.

11.13 Очень много людей пришло с семьями, атмосфера душевная. Люди принесли множество белых и красных букетов для Светланы Тихановской.

11.12 Митинг начался с концерта под гитару.

11.09 В парке собралось уже несколько тысяч человек.

11.00 К 11 часам в парке собралось уже больше 1000 человек. Журналисты отмечают, что многие из участников митинга - крепкие мужчины, настроенные против Лукашенко.

10.55 Еще до начала митинга люди массово стягиваются в парк. Собралось уже несколько сотен человек.


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