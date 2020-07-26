Белорусы обратились к Папе Римскому 26.07.2020, 12:34

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Они рассказали о проблемах с коронавирусом, Красным костелом и фальсификацией выборов.

Ассоциация белорусов в Италии (Суполка беларусаў у Італіі) написала коллективное письмо Папе Римскому Франциску Первому. Письмо было отправлено почтой, а также полностью опубликовано итальянским изданием on-line PaeseRoma 20 июля, пишет белоруска из Италии в своем «Фейсбуке».

«В письме говорится о ценностях христианства, об уникальности каждой человеческой жизни и о том, что происходит сейчас в Беларуси. Мы написали, что в это нелёгкое время белорусский народ как никогда нуждается в поддержке и солидарности. Мы затронули темы Коронавируса и Красного костёла, упомянули призыв католических священников не фальсифицировать результаты выборов, а также оповестили Папу о нашем присутствии на молитве Ангела Господня в Ватикане 26.07.2020. Мы уже на месте! Вместе с Папой мы будем молиться о том, чтобы диктаторский режим в Беларуси, который приносит белорусскому народу столько страданий, поскорее сменился на власть законно избранного президента.

Мы уведомили Папу, что он сможет узнать нас в толпе молящихся по бело-красно-белым флагам, которые мы будем держать в руках.

Мы не знаем, получим ли официальный ответ на это письмо, но надеемся, что Папа Франциск сможет помочь если и не конкретными действиями, то хотя бы молитвой и словами поддержки белорусскому народу».