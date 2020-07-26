закрыть
26 июля 2020, воскресенье, 13:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусы обратились к Папе Римскому

  • 26.07.2020, 12:34
  • 3,885
Белорусы обратились к Папе Римскому

Они рассказали о проблемах с коронавирусом, Красным костелом и фальсификацией выборов.

Ассоциация белорусов в Италии (Суполка беларусаў у Італіі) написала коллективное письмо Папе Римскому Франциску Первому. Письмо было отправлено почтой, а также полностью опубликовано итальянским изданием on-line PaeseRoma 20 июля, пишет белоруска из Италии в своем «Фейсбуке».

«В письме говорится о ценностях христианства, об уникальности каждой человеческой жизни и о том, что происходит сейчас в Беларуси. Мы написали, что в это нелёгкое время белорусский народ как никогда нуждается в поддержке и солидарности. Мы затронули темы Коронавируса и Красного костёла, упомянули призыв католических священников не фальсифицировать результаты выборов, а также оповестили Папу о нашем присутствии на молитве Ангела Господня в Ватикане 26.07.2020. Мы уже на месте! Вместе с Папой мы будем молиться о том, чтобы диктаторский режим в Беларуси, который приносит белорусскому народу столько страданий, поскорее сменился на власть законно избранного президента.

Мы уведомили Папу, что он сможет узнать нас в толпе молящихся по бело-красно-белым флагам, которые мы будем держать в руках.

Мы не знаем, получим ли официальный ответ на это письмо, но надеемся, что Папа Франциск сможет помочь если и не конкретными действиями, то хотя бы молитвой и словами поддержки белорусскому народу».


популярное за неделю

Мнение

Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Предлагаю устроить веселые проводы «трехпроцентного»
Давайте погуляем!
Давайте погуляем!
«Борщеварка» уже дает показания
«Борщеварка» уже дает показания Ирина Халип
Три шага к свободной Беларуси
Три шага к свободной Беларуси Андрей Санников