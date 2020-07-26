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Больше половины россиян экономят на еде

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  • 26.07.2020, 16:36
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Больше половины россиян экономят на еде

Население РФ снова затянуло пояса.

Пандемия, девальвация, карантин и ничтожные по мировым меркам программы помощи от государства заставили население России снова «затянуть пояса».

Во втором квартале 56% потребителей в стране экономили на покупке продуктов питания, показал опрос Сбербанка, проведенный 1-20 июня. Кварталом ранее сокращать расходы на еду были вынуждены 61%, пишет finanz.ru.

«На данный момент среднестатистический россиянин тратит на еду 38,8% своего дохода», - говорится в исследовании. В прошлом году в аналогичный период эта цифра была 37,8%.

Несмотря на данные Росстата о стабильно низкой инфляции (3,3% на середину июля), люди в массе продолжают жаловаться на рост цен. В июне доля обеспокоенных инфляцией составила 45%.

Согласно официальной статистике, во втором квартале реальные располагаемые доходы населения упали на 8%. В среднем граждане РФ прожили апрель-июнь на 32854 рубля в месяц, или чуть больше тысячи рублей в день.

В номинальном выражении доходы просели на 4,8%, или 1656 рублей, но инфляция и рост обязательных платежей, в том числе по банковским кредитам, практически удвоили спад.

Зафиксированный Росстатом результат - рекордный за все время доступной статистики. Такого квартального падения доходов ведомство не фиксировало ни в один из кризисов с начала 2000х годов. Так, в 2008-м максимальный спад доходов состоялся в четвертом квартале (-6,1%), а в рецессию 2014-16 гг. худшим был четвертый квартал 2016-го - минус 7,3%.

Независимые исследования рисуют еще более мрачную картину. Как выяснили аналитики «Росгосстрах жизнь» и научно-технического центра «Перспектива», 45% российских граждан имеют месячный доход в размере не больше 15 тысяч рублей.

В пересчете на твердую валюту каждый второй в РФ живет на 7 долларов в день. У 70% населения доход за месяц не превышает 25 тысяч рублей, что соответствует сумме в 833 рубля в день, или 11,5 доллара.

8,5% населения находятся в экстремальной нищете, имея возможность потратить за месяц не больше 5 тысяч рублей. Это 166 рублей, или 2,3 доллара в день.

В ходе опроса о «значительном» снижении доходов за время пандемии заявил каждый пятый респондент (19,7%). Еще 16,5% сообщили, что «значительно» упали заработки у одного или нескольких членов семьи. Каждый десятый пожаловался, что остался вообще без дохода.


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