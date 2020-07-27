Николай Соляник: В Беларуси началась настоящая «перестройка» 6 27.07.2020, 7:37

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Лукашенко боится как никогда раньше.

Количество людей, которые приходят на митинги объединенного штаба кандидата в президенты Светланы Тихановской, поражает. Однако все рекорды бьют именно регионы. Во многих районных центрах прошли самые массовые акции в их истории — Бобруйск, Глубокое, Борисов, Жлобин. Почему регионы задают темп этого протестного лета? Cайт Сharter97.org поговорил с активистом «Народнай Грамады» из Гродно Николаем Соляником.

- Я довольно много работаю в регионах и могу сказать, что их активность можно было предсказать. Вы же прекрасно понимаете, что самый низкий уровень жизни — в сельской местности и в районных центрах. Зарплата ниже в 1,5-2 раза, чем в Минске и в областных городах, работы нет. Люди ощущают всю остроту своего положения там. Hа все это накладывается отсутствие выбора.

Регионы действительно начали выходить относительно недавно. Во-первых, благодаря интернет-ресурсам, в том числе — «Хартии-97». Многим было трудно сделать первый шаг. В свое время я тоже, чтобы вы знали, поверил практически на слово Светлане Тихановской, потому что о ней было мало информации.

Еще одна причина, почему люди в маленьких городах выходят так активно — быстрое распространение информации через личные связи: они знают друг друга и общаются между собой.

- Вы отметили социальные проблемы, которые волнуют жителей регионов. Появляются ли на их фоне политические требования?

- Безусловно. Самая трудная и острая тема — это узурпация власти. Нет независимых судов, прокуратура не может контролировать судебные процессы, чиновники творят, что хотят.

Люди осознали, что их столько лет обманывали, а выбора нет. Я не открою вам секрет, но ведь даже участники предвыборной гонки, которые сейчас сидят в тюрьмах, не стали исключением. Один из них высказался, что подвергает сомнению фальсификацию выборов у нас в стране. Это говорит о том, что этот политик был далек от действительности.

- Повышение протестного градуса в регионах стало серьезным ударом для властей?

- Конечно, ведь раньше нужно было контролировать только столицу. Лукашенко боится как никогда раньше. Мне пару раз приходилось выступать в Минске и я все время критиковал столицу, говорил: «Люди, когда вы проснетесь? Мне стыдно за вас, что каждый пятый белорус живет в столице, а вы спите». Я могу повторить это еще раз. Мне кажется, что процессы в регионах подстегнут и Минск к активным действиям.

- Появилась информация, что многие чиновники высказываются в поддержку перемен. Как бы вы это объяснили? Они чувствуют, что ситуация меняется?

- Если работники исполкомов переходят на нашу сторону, значит, мы на правильном пути и все делаем хорошо. В Беларуси началась настоящая «перестройка».

Хотелось бы еще услышать стремление к переменам от силовиков. Там ведь тоже люди и они чувствуют ситуацию.

Однако дорогого стоит именно реакция простых людей. Если мои родственники еще год назад меня отговаривали от активности, я cам думал, что буду заканчивать с политикой, то сейчас они сказали, что бы я не прекращал и шел только вперед.

- Чем же завершится «белорусская перестройка»?

- Самое неблагодарное дело — это прогноз, но меня радует то, что белорусы уже не те, что были последние 10-20 лет. Мы это почувствовали после пикета Тихановской в Гродно. Люди стали совершенно другими и прежними не будут никогда. Они осознали, что их обманули, что на протяжении ряда лет им врали.

В 1994 году белорусы, в том числе — я, поверили, что будет народный президент, глава государства, который будет беспокоиться о наших проблемах. Однако получилось, что пришел к власти человек и ничего не сделал для этого народа, который его привел на эту должность. Лукашенко использовал служебно положение только для себя и своей семьи.

Сегодня белорусы поднимаются, потому что осознали, кого привели к власти, хотят исправить ошибку 1994 года.

Из всей его истории я сделал вывод, что правду он сказал лишь однажды. После избрания его президентом было собрание актива: все правительство, депутаты, чиновники высокого ранга. Он тогда выступил с такой речью: «Я знаю, что более 90% из вас присутствующих за меня не голосовало, но меня избрал народ». Однако тогда он не сказал, что с того момента будет служить только для себя. Люди осознали это и теперь выходят на улицы.