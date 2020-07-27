«Произошедшее в Гомеле не поддается объяснению» 9 27.07.2020, 13:20

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Фото: «Радыё Свабода»

Никто нам уже не помешает.

Об этом пресс-службе гражданской кампании «Европейская Беларусь» пишет участник вчерашней акции в Гомеле.

«Я после вчерашнего не мог уснуть, - пишет он. - Ведь то, что случилось у нас в Гомеле не поддается никакой закономерности. Люди пришли, нас было много, мы были вместе и у нас есть цель.

Цель простая - начать жить. И мы будем жить, никто нам уже не помешает.

А если таракан вздумает что-то учудить и на этих выборах, то терпеть это мы уже не будем, не в этот раз. Достал».