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В Гомеле пациентам с подозрением на COVID-19 отказываются делать тесты

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  • 3.07.2020, 17:54
  • 2,020
В Гомеле пациентам с подозрением на COVID-19 отказываются делать тесты

В местной инфекционной больнице люди лежат в коридорах.

В Гомеле пациентам с подозрением на Covid-19 отказываются делать тесты. КТ – только через восемь дней, по записи, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Ситуация по коронавирусу плачевная во всех областях страны, - пишут из Гомеля. - У меня есть родственница с подозрением на заражение, ей за 50 лет. Ей отказались делать тест на Covid-19, что их сказали нет. КТ можно сделать только по записи – через восемь дней, 11 июля.

Знакомая девушка работает в гомельской «инфекционке». Там люди реально в коридорах уже лежат. По шесть человек в сутки в пакетах увозят».

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