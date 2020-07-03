В Гомеле пациентам с подозрением на COVID-19 отказываются делать тесты4
- 3.07.2020, 17:54
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В местной инфекционной больнице люди лежат в коридорах.
В Гомеле пациентам с подозрением на Covid-19 отказываются делать тесты. КТ – только через восемь дней, по записи, сообщает Telegram-канал «Баста!».
«Ситуация по коронавирусу плачевная во всех областях страны, - пишут из Гомеля. - У меня есть родственница с подозрением на заражение, ей за 50 лет. Ей отказались делать тест на Covid-19, что их сказали нет. КТ можно сделать только по записи – через восемь дней, 11 июля.
Знакомая девушка работает в гомельской «инфекционке». Там люди реально в коридорах уже лежат. По шесть человек в сутки в пакетах увозят».
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