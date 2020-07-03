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Коронавирус: Обоняние и вкус возвращаются в течение месяца, но не у всех

  • 3.07.2020, 18:19
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Коронавирус: Обоняние и вкус возвращаются в течение месяца, но не у всех
фото: Getty Images

Данные из нового исследования.

По данным нового исследования, почти у 90% из тех, кто потерял обоняние и вкусовые ощущения в результате инфицирования коронавирусом, они восстанавливаются в течение месяца, передает ВВС.

Как определили итальянские медики, у 49% пациентов обоняние или утраченное чувство вкуса восстановились полностью, тогда как у 40% восприятие запаха и вкуса, хотя и не вернулось полностью, но улучшилось. Однако у 10% симптомы не изменились или даже ухудшились.

Учитывая размах нынешней пандемии, эксперты предупреждают, что для многих тысяч людей эти последствия могут оказаться долгосрочными.

Изменения восприятия вкуса и запаха или полная их потеря признаны одними из основных симптомов коронавируса. По рекомендации врачей Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), те, кто испытывает подобные симптомы, должны самоизолироваться вместе с членами своей семьи и сдать анализ на коронавирус.

Как связаны симптомы с тяжестью болезни

Международная группа врачей изучила течение болезни у 187 итальянцев с относительно легким, не требовавшим госпитализации, течением коронавирусной инфекции.

Их попросили оценить свое обоняние сразу после того, как им был поставлен диагноз Covid-19, а затем месяц спустя.

Симптомы болезни Covid-19

Изменение чувства вкуса или обоняния отметили у себя 113 человек, из них:

- 55 человек отметили, что все ощущения вернулись в полной мере;

- 46- заметное улучшение симптомов;

- 12 - симптомы остались или ухудшились

У людей с ярко выраженной симптоматикой выздоровление заняло больше времени.

Входившая в эту исследовательскую группу доктор Клэр Хопкинс, являющаяся президентом Британского общества ринологов, сообщила, что ее команда в настоящий момент продолжает изучать, как чувствуют себя те, у кого симптомы болезни длятся долго.

"Наблюдения за другими вирусными заболеваниями, как и новые данные, которые мы продолжаем собирать, дают основание предположить, что большая часть людей поправляется быстро, но для кого-то этот процесс может растянуться", - прокомментировала она в интервью.

"У тех, кто быстро выздоравливает, коронавирус, вероятнее всего, задевает лишь клетки слизистой носа. У тех, кто восстанавливается медленнее, возможно, этот вирус задевает нервные окончания, участвующие в передаче чувства запаха. А эти нервные клетки дольше восстанавливаются и регенерируются", - сказала Клэр Хопкинс.

Данные этих исследований опубликованы в специализированном журнале для отоларингологов Американской медицинской ассоциации - JAMA Otolaryngology - Head and Neck Surgery.

Как пишет в этом же издании Джошуа Леви из американского Университета Эмори, "даже учитывая высокий процент полного восстановления, ошеломляющее количество тех, кто пострадал от этой пандемии, заставляет предположить с большой долей определенности, что мы будем завалены пациентами с сохраняющимися симптомами".

Он также отмечает, что им, к сожалению, мало чем можно будет помочь.

Одним из средств для людей с долго длящейся потерей обоняния может быть терапия, к которой прибегают в схожих случаях, например, тренировка и развитие вкусовых и обонятельных рецепторов.


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