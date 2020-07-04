Меркель представила цели председательства Германии в ЕС 4.07.2020, 17:08

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Председательство Германии в Евросоюзе началось 1 июля.

Ангела Меркель представила в верхней палате парламента ФРГ главные цели председательства Германии в Совете Европейского союза, которое началось 1 июля.

В этом контексте канцлер Германии упомянула, в первую очередь, борьбу с коронакризисом, работу над бюджетом и программой помощи ЕС, а также защиту климата и цифровизацию, передает «Радио Польша».

В своем выступлении Ангела Меркель заверила, что сделает все, чтобы достичь соглашения по вопросу пакета помощи ЕС, чтобы помочь странам, наиболее пострадавшим от эпидемии коронавируса.

«Наша общая цель – относительно оперативно достичь соглашения. Возможно, еще до периода отпусков. Необходимо признать, что перед нами каменистый путь. Каждый из нас должен проявить добрую волю и готовность к компромиссу для достижения цели», - сказала канцлер Германии.

Выступая в бундестаге, Ангела Меркель также объявила о начале работы по достижению оптимального соглашения между Европейским союзом и Великобританией и Китаем.