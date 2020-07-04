закрыть
4 июля 2020, суббота, 22:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Америка остается маяком свободы и символом процветания

4
  • 4.07.2020, 19:57
  • 1,598
Трамп: Америка остается маяком свободы и символом процветания

Президент США обратился с Посланием по случаю 244-й годовщины принятия Декларации независимости.

В субботу Белый дом распространил Послание президента Дональда Трампа по случаю 244-й годовщины принятия Декларации независимости США, передает «Голос Америки».

В этот день в 1776 году в Филадельфии, как отмечается в послании, Второй континентальный конгресс принял Декларацию независимости Соединенных Штатов. Делая этот исторический шаг, Конгресс провозгласил, что британские колонии на североамериканском континенте имеют право стать «свободными и независимыми».

«Устойчивая приверженность идеалам свободы и справедливости, которые стали определять наш американский дух, вытекает из основания нашей страны. Заявляя, что наши права на «жизнь, свободу и стремление к счастью» должны быть гарантированы для потомков и что «среди людей учреждаются правительства, получающие свои справедливые полномочия с согласия управляемых», наши отцы-основатели начали американский эксперимент, который поддерживал свободу и демократию в борьбе против тирании и монархии», – говорится в президентском послании.

Спустя двести сорок четыре года, подчеркивается в документе, принципы, заложенные в Декларации независимости, продолжают «направлять нашу страну вперед и сохранять ее статус маяка свободы, процветания и возможностей для всех».

В последние месяцы американский народ, несомненно, пережил немало испытаний, говорится в послании, однако даже перед лицом бедствий американцы сохранили силу духа и оказались достойны подвигов своих предков, создавших нашу великую свободную страну.

«Первая леди и я желаем каждому американцу счастливого и благословенного 4-го июля и с гордостью присоединяемся к вам в праздновании дня рождения нашей великой страны. Да благословит Бог Соединенные Штаты Америки!» – эти словами оканчивается послание президента Трампа.


популярное за неделю

Мнение

Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода»
Как КГБ Беларуси оказывает давление на журналистов радио «Свобода» Игорь Ильяш
Протесты на каждый день
Протесты на каждый день Ирина Халип
Спасти рядового неофита
Спасти рядового неофита Андрей Санников
Время действовать
Время действовать Наталья Радина