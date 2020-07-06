Алесь Круткин: Давайте не подведем наших героев 6.07.2020, 15:20

Алесь Круткин

Хватит даже двух минут в день, чтобы они нас услышали.

Ничто так не греет сердце арестанта, как поддержка с воли, как новости о том, что борьба продолжается. Видеоблогер Алесь Круткин, который провел месяц в тюрьме и был освобожден 3 июля, обратился к своим подписчикам, сообщает Telegram-канал «Баста!»:

- Хочу поблагодарить всех, кто борется за освобождение политзаключенных, кто выходил на акции солидарности, кто гремит кастрюлями и включает музыку каждый вечер в 19.00. Когда ты в тюрьме, ты никогда не находишься в полной изоляции. Арестантам и тюремщикам всегда есть, что рассказать.

Поэтому, да, я знал и о том, что происходило в Минске и в других городах страны 18 и 19 июня, а также о ежедневном Флешмобе солидарности.

Поверьте, знают об этом и остальные наши товарищи, которые сейчас находятся за решеткой. И ничто так не греет сердце арестанта, как поддержка с воли, как новости о том, что борьба продолжается.

Поэтому, прошу вас, давайте не подведем Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Николая Статкевича, Павла Северинца и других политзаключенных. Давайте каждый день поддерживать их, участвуя во Флешмобе солидарности.

Каждый день в 19.00 выходим на балконы, широко открываем окна, улыбаемся соседям, включаем "Перемен", "Стены рухнут", "Уходи!" и любую другую музыку, аплодируем, гремим кастрюлями и поем в знак солидарности с медиками и борцами за свободу. Делаем это как минимум 2 минуты.

Флешмоб – не только акция солидарности, но и акция мобилизации наших сторонников. Смотрите, как это работало в других странах – Польше, Испании, Египте: люди месяц гремели кастрюлями из окон в одно и то же время, сначала в одиночку, самые смелые, потом – с соседями. А потом они увидели, как их много! И вышли на улицы. И свалили диктатуру!

Так будет и у нас. Давайте активнее поддержим флешмоб. Расскажите о ytv своим друзьям, родственникам, коллегам.

И готовьтесь к тому, что нам нужно будет выходить на улицы, чтобы отправить трехпроцентного Сашу в отставку. Это единственный способ добиться перемен, освободить наших друзей, которые находятся за решеткой, освободить всю страну.

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