Борщеварку признали потерпевшей по делу Тихановского

Борщеварку признали потерпевшей по делу Тихановского23
- 6.07.2020, 17:25
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Лидия Ермошина обиделась на лозунг «прихлопни борщеварку».
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Сергея Тихановского, сообщила Ермошина БелаПАН.
— Меня вызывали в Следственный комитет для дачи показаний. Это было вскоре после написания заявления, недели две тому назад. Признали потерпевшей, — сказала глава ЦИК.
Hапомним, ранее глава ЦИК заявляла, что подала заявление на народного блогера за лозунг «прихлопни борщеварку» и намерение провести пикет по сбору подписей возле ее дома.