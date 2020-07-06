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Борщеварку признали потерпевшей по делу Тихановского

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  • 6.07.2020, 17:25
  • 4,018
Борщеварку признали потерпевшей по делу Тихановского
Лидия Ермошина
Коллаж: соцсети

Лидия Ермошина обиделась на лозунг «прихлопни борщеварку».

Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина признана потерпевшей в рамках уголовного дела блогера Сергея Тихановского, сообщила Ермошина БелаПАН.

— Меня вызывали в Следственный комитет для дачи показаний. Это было вскоре после написания заявления, недели две тому назад. Признали потерпевшей, — сказала глава ЦИК.

Hапомним, ранее глава ЦИК заявляла, что подала заявление на народного блогера за лозунг «прихлопни борщеварку» и намерение провести пикет по сбору подписей возле ее дома.


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