Белорусские герои знают о нашей поддержке 3 6.07.2020, 18:28

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14-й день Флешмоба солидарнсти.

Сегодня в 19:00 состоится четырнадцатый день Флешмоба солидарности. Белорусские герои знают о нашей поддержке. Как недавно сообщил видеоблогер Алесь Круткин, который провел месяц в тюрьме, он знал, что белорусы поддерживают тех, кто в неволе:

- Хочу поблагодарить всех, кто борется за освобождение политзаключенных, кто выходил на акции солидарности, кто гремит кастрюлями и включает музыку каждый вечер в 19.00. Я знал и о том, что происходило в Минске и в других городах страны 18 и 19 июня, а также о ежедневном Флешмобе солидарности.

Поверьте, знают об этом и остальные наши товарищи, которые сейчас находятся за решеткой. И ничто так не греет сердце арестанта, как поддержка с воли, как новости о том, что борьба продолжается, - рассказал Алесь Круткин.

География протеста уже давно вышла за пределы Беларуси. Так, акции и пикеты уже проходили в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Чикаго, Бостоне, Майами, Остине, Сан-Хосе, Филадельфии, Денвере, Атланте, Лос-Анджелесе, Сан-Диего, Южной Флориде, Ванкувере, Лондоне, Манчестере, Париже, Ницце, Берлине, Бремене, Дюссельдорфе, Вуппертале, Касселе, Висбадене, Майнце, Гельнхаузене, Дармштадте, Франкентале, Фрайбурге, Мангейме, Мюнхене, Гамбурге, Франкфурте-на-Майне, Вене, Женеве, Риме, Милане, Мадриде, Барселоне, Валенсии, Амстердаме, Гааге, Копенгагене, Брюсселе, Стокгольме, Праге, Братиславе, Варшаве, Познани, Щецине, Вроцлаве, Кракове, Белостоке, Вильнюсе, Риге, Таллинне, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Дубае, Никосии, Лимасоле, Софии, Стамбуле, Измире, Тель-Авиве, на Бали и в других городах планеты. Бело-кпасно-белый флаг был поднят на вершине Альп.

19:00 Столбцы - традиционно с нами!

19:00 Накануне в Майами неравнодушные снова поддержали белорусов, которые выходят на акции на родине.

19:00 "Стены рухнут" - на цимбалах.

19:00 Борисов! Очень громко!

19:00 Гитара, кастрюли и... пластиковая лейка - сгодится все!