Ведущих «Славянского базара» отстранили от мероприятия за пост в поддержку перемен 18 8.07.2020, 17:11

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Денис Дудинский и Катерина Раецкая

Фото: promoter.by

Ранее Денис Дудинский перестал появляться на телевидении.

Денис Дудинский и Катерина Раецкая в этом году не будут вести «Славянский базар». О том, что фестиваль пройдет без них, они узнали в пятницу. Причина сложившейся ситуации — скорее всего пост Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by, пишет tut.by.

Для Дениса Дудинского нынешний «Славянский базар» должен был стать 15-м по счету, для Катерины Раецкой — пятым.

— По-моему в пятницу нам позвонила наша прекрасная режиссер, которую мы очень любим, и с которой неоднократно сотрудничали. В этом году она отвечает на взрослый конкурс, — говорит Денис Дудинский. — Сказала, что она была очень расстроена, но в этом году мы не участвуем [в «Славянском базаре"].

На вопрос, объяснили ли, что случилось, Денис отвечает вопросом: «Зачем?»

— Мы взрослые люди. Мы понимали, раз нас сняли с других мероприятий, то значит, на подходе будет и «Славянский базар», — рассуждает он.

Скорее всего причина сложившейся ситуации — пост Дениса о задержаниях возле магазина Symbal.by. После того, как ведущий высказался в соцсетях, зрители перестали видеть его в эфире «Добрай раніцы Беларусь». Шоумен говорит, что в программе у него бессрочный отпуск. Как долго все это продлится, не известно.