Режим Лукашенко могут лишить финансовой поддержки со стороны ЕС 5 8.07.2020, 17:24

3,769

Христианско-демократическое движение Словакии призывает ввести санкции против официального Минска.

Словацкая партия Христианско-демократическое движение (KDH) призывает к проведению в Беларуси честных и свободных выборов и к введению адресных санкций против тех, кто нарушает права человека.

Заявление Христианско-демократического движения по ситуации в Беларуси передали корреспонденту сайта Charter97.org в Брюсселе представители кабинета депутата Европейского парламента Мириам Лексманн.

Приводим полный текст заявления:

- За последние несколько недель мы стали свидетелями неприкрытой жестокости белорусского режима, а также продолжающихся репрессий и подавления основных прав человека.

Многочисленные аресты, судебные процессы, запугивание и преследование оппозиции, а также сообщения о бесчеловечных условиях в тюрьмах и о пытках являются непростительными. Мы не можем терпеть эту тоталитарную практику режима Лукашенко.

Эти действия должны привести к четким последствиям, в том числе к адресным санкциям против лиц, совершивших нарушения в области прав человека, и к немедленному прекращению всей финансовой поддержки и помощи белорусским властям со стороны ЕС.

Мы настоятельно призываем белорусские власти прекратить репрессии и политические преследования активистов и лидеров демократической оппозиции. Мы, в частности, возмущены попыткой Павла Северинца вскрыть себе вены в результате пыток и бесчеловечных условий, и призываем к его немедленному освобождению, а также к освобождению всех других политических заключенных.

В любой демократической стране всем потенциальным кандидатам, которые отвечают необходимым критериям, должно быть разрешено вести свою кампанию. Поэтому мы призываем реформировать Избирательный кодекс для обеспечения условий для демократических и свободных выборов в соответствии с рекомендациями ОБСЕ/БДИПЧ и к прекращению всех запугиваний властями кандидатов и их сторонников.

Белорусские власти обязаны обеспечить равные условия для участия в политической кампании потенциальных кандидатов в президенты, в том числе Сергея Тихановского и Виктора Бабарико.

Словакия пережила десятилетия тоталитарного правления, и поэтому мы выражаем нашу солидарность с белорусским народом, включая партии демократической оппозиции, которые, несмотря на репрессии и преследования, демонстрируют свое желание жить в свободной, демократической и суверенной стране. Мы восхищаемся вашей смелостью и решимостью!