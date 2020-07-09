«Мы — народ, мы — белорусы!» 6 9.07.2020, 18:51

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Нет справедливости без солидарности.

Сегодня Московский районный суд рассмотрел жалобу политзаключенного, блогера «Страны для жизни» Сергея Тихановского на помещение его в карцер. На заседании могли присутствовать только Светлана Тихановская и адвокаты политзаключенного. Однако рассмотрение административного дела неожиданно объявили закрытым. Супруга народного блогера отметила, что Сергей нуждается в большей поддержке со стороны людей. Давайте же вместе поддержим наших Героев — Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Павла Северинца, Виктора Бабарико и других политзаключенных, которые пожертвовали своей свободой ради нашей общей цели.

Сегодня состоится семнадцатый Флешмоб солидарности. Каждый день в 19:00 белорусы открывают окна квартир, выходят на балконы, аплодируют, стучат в кастрюли или включают громко музыку. Всего 2 минуты — но каждый день и до победы!

Акции солидарности проходят по всему миру. Белорусы выходили на пикеты и митинги более чем в 70 городах планеты.

Дорогие читатели! Присылайте нам на адрес charter97@gmail.com и в наши соцсети фотографии и видео своего участия во Флешмобе солидарности.

«Фейсбук»,

Telegram,

«ВКонтакте»,

«Одноклассники».

19:00 Брест, Гомель, Жлобин, Осиповичи, Толочин 👏

19:00 Флаги уже стали традиционным атрибутом флешмоба.

"Очень часто бываю в других странах, постоянно вижу национальные флаги на балконах, над домами - везде. Очень хотелось бы, чтобы и в Беларуси появилась такая традиция. Например, начиная с этого лета", - участник Флешмоба Солидарности.

19:00 Привет передают из минского микрорайона Сухарево.

19:00 Ого! Смотрите, какие серьезные инструменты звучат в минской Каменной Горке!

19:00 "По поему, греметь кастрюлей - это лучше, чем грызть друг друга где-то в комментах, сидя на диване. Честно сказать, мне нравится этот движ, ведь 2 минуты я могу соревноваться с соседом, кто громче по кастрюле ляснет", - пишет житель Гомеля.

19:00 Сирена для Саши 3% - от постоянных участников флешмоба из Бреста.

19:00 Участница Флешмоба Солидарности сыграла испанскую La Cucaracha ("Таракан") на белорусских цимбалах.

19:00 Народ тербует "Перемен" в Гомеле!

19:00 Заславль - с новым хитом на стихи Владимира Некляева.

19:00 Привет от дальнобойщиков! В дороге и с музыкой водитель присоединился к Флешмобу.

19:00 Минск, Малиновка-6, Бам-барабан!

19:00 Первые фото Флешмоба Солидарности!