Биография. Фильм о Викторе Бабарико 18 9.07.2020, 19:29

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

Претендент в президенты Беларуси рассказал о своих родителях, семье, лучших воспоминаниях детства и мечтах.

На YouTube-канале Виктора Бабарико вышел биографический фильм о претенденте в президенты, где он рассказывает о своих родителях, семье, лучших воспоминаниях детства, мечтах.

Приводим несколько цитат из фильма:

«Мне сильно повезло, потому что я родился в семье любящих друг друга людей. Людей, которые приехали после войны, наверное, одними из первых из деревни в Минск и всю жизнь прожили, любя друг друга».

«Мы на самом деле люди с огромным… как у нас уже какой-то символ… с огромным сердцем. Нам нужно очень мало: нам нужно просто, чтобы нас уважали. Вот как только нас будут уважать, мы сделаем чудеса».

Виктор Бабарико рассказал и о своей супруге Марине Бабарико, которая трагически погибла в 2017 году.

«Я человек, который является частью замечательной счастливой семьи. Мы познакомились [с супругой] 30 октября, через две недели я сделал предложение. На Новый год я уже поехал на Северный Кавказ (она у меня с Северного Кавказа) уже официально свататься. И 13 февраля у нас была свадьба. Я могу сказать, что мой брак был абсолютно счастливым».