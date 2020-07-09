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Медведев о «выборах» в Беларуси: Россия готова работать с любой администрацией

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  • 9.07.2020, 22:06
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Медведев о «выборах» в Беларуси: Россия готова работать с любой администрацией
Фото: Екатерина Штукина

По его словам, народ Беларуси даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять государством.

Россия будет работать с любой администрацией Беларуси, какой бы она не была после президентских выборов 9 августа, заявил бывший российский президент и премьер, а ныне заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью «Комсомольской правде».

«Давайте дождемся результатов. Решение за народом Республики Беларусь. Это так же, как с Трампом. Народ даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять государством. Беларусь — это особая для нас страна, наш союзник. Но возвращаясь к той же Америке, кого бы ни избрали, Россия как ответственный международный партнер, как постоянный член Совета Безопасности, как ядерная держава, крупная экономика будет работать с любой администрацией. Мы всегда из этого исходили», — подчеркнул Медведев.


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