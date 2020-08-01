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В Мозыре прошел массовый митинг за Светлану Тихановскую

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  • 1.08.2020, 13:45
  • 7,808
В Мозыре прошел массовый митинг за Светлану Тихановскую

Жители города пришли на встречу с доверенными лицами кандидата в президенты.

Сегодня с 9:00 до 12:00 Мозырь говорит о своих проблемах на пикете с доверенными лицами Светланы Тихановской, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

На митинг с доверенными лицами кандидата в президенты пришло около тысячи человек, несмотря на то, что сама Светлана Тихановская не планировала быть на встрече из-за поездки по городам Гродненской области.


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