Светлана Тихановская с командой проводят многотысячный митинг в Гродно (Онлайн, видео) 11 1.08.2020, 11:56

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Фото: t.me/belamova

(Обновляется) В Коложском парке собралось уже больше 15 тысяч человек.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало проводит митинг в Гродно. Встреча проходит в Коложском парке.

14.21 Следующие митинги сегодня Светлана Тихановская и ее команда проведут в Волковыске в 15.30 (площадка на автостоянке на набережной по улице К.Маркса) и в Слониме в 19.00 (стадион «Динамо» по улице Черняховского).

14.16 Жительница Гроднo пришла на митинг с иконой Георгия Победоносца, которую подарила штабу Светланы Тихановской. "Светлана Георгиевна Тихановская - это наш Георгий Победоносец, который приведет нас к победе, а наших детей и внуков, нашу страну - к светлому будущему. Она - это наш свет надежды в окне. Жыве Беларусь!", - рассказала жительница Гродно.

14.15 Звучит песня Войтюшкевича "Сцяг" на слова Владимира Некляева.

14.13 "Мы должны сражаться до последнего. Он не должен остаться у власти. Люди, приходите, выходите на улицы, сражаемся за будущее! Лозунг "Верым! Можам! Пераможам!" - это наш гродненский лозунг", - говорит пожилой гродненец.

14.12 Светлана Тихановская с командой уходят. Официальная часть митинга заканчивается. Но люди остаются в парке. Митинг продолжается в режиме праздника до 15 часов.

14.10 "Гродно, вы - невероятные. Помните, что только вместе - мы сила!", - говорит Светлана Тихановская на прощанье.

14.07 Светалана Тихановская вместе с командой и 15 тысячами жителей Гродно поют песню "Муры".

13.59 "В Гродно есть пример гражданского мужества - это директор стадиона - Виктор Шумель", - говорит Вероника Цепкало. Виктор Шумель поднимается на сцену: "У вас есть шанс все изменить. Мы должны пользоваться всеми правами и свободами, которые дает Конституция. Трудно сделать тока первый шаг - дальше будет гора с плеч, будет только радость. Поэтому я вас призываю: сделайте первый шаг. Хочу процитировать Ницше: нельзя быть свободным от того, что убегаешь. Я не собираюсь убегать. Я собираюсь быть свободным!". Люди скандируют: "Молодец!".

13.54 "Новый президент не будет управлять страной в ручном режиме", - говорит Вероника Цепкало. Люди одобрительно восклицают.

13.51 "Время Беларуси пришло, пришло время перемен, мы хотим жить в богатой стране, в которую бы братья-поляки приезжали на закупы, а не наоборот", - говорит Вероника Цепкало.

13.49 Потрясающая атмосфера на митинге в Гродно!

13.48 Выступает Вероника Цепкало. "Мой супруг родился и вырос в этом городе, мне вдвойне приятно тут выступать!".

13.45 Посмотрите, как встречали Светлану Тихановскую и штаб жители Гродно.

13.39 Отец с сыном и "Погоней" пришли на митинг Светланы Тихановской: трогательное видео.

13.38 "Дребезжащий драндулет власти разваливается по частям!", - говорит Мария Колесникова. Люди аплодируют.

13.37 Потрясающее видео с дрона. По оценкам журналистов, в Коложском парке собралось более 15 тысяч человек.

13.36 "Я - могу - все - изменить!", - скандируют люди. "Это самое важное лето для каждого из нас. Мы изменились и это - навсегда", - говорит Мария Колесникова.

13.35 "Сила - в народе!", - говорит Мария Колесникова. Люди аплодируют.

13.34 На митинге собралось уже больше 15 тысяч человек.

13.33 "Упорства, терпения и любви белорусов хватит, чтобы дойти до победы", - говорит Мария Колесникова.

13.31 "Нас стало еще больше! Большинство превратилось в абсолютное большинство", - говорит Мария Колесникова.

13.29 "Я счастлива, что стою перед вами, вижу горящие глаза, я счастлива, что мы объезжаем всю Беларусь и вижу десятки тысяч людей, влюбленных в Беларусь. Я больше не принадлежу себе - я принадлежу вам, любимые белорусы!", - говорит Мария Колесникова. Люди ликуют.

13.38 Вместе - мы сила: потрясающие фото с митинга в Гродно.

13.26 Мария Колесникова обращается к гродненцам по-белорусски и рассказывает, как любит этот город. Люди аплодируют.

13.24 "Друзья, я не отступлю. Я пойду до победы!", - говорит Светлана Тихановская. "Мы - с тобой!", - кричат люди. "Верым, можам, пераможам!", - скандирует весь парк. Овации не стихают.

13.21 В Гродно - очень много людей. Погода - прекрасная. Атмосфера - огонь!

13.21 Еще одно потрясающее фото из Гродно.

13.19 Светлана Тихановская призывает голосовать за нее 9 августа. "Посмотрите, как нас много! Мы в этом году обязательно победим!", - говорит Светлана Тихановская. Люди скандируют "Света! Света! Света!".

13.17 "Мы предлагаем Светлану Тихановскую как символ этих самых перемен", - говорит кандидат в президенты. "Верым, можам, пераможам!", - несколько минут скандируют люди.

13.11 Светлана Тихановская зачитывает имена политзаключенных. Люди скандируют "Свободу! Свободу! Свободу!".

13.09 Светлана Тихановская напоминает жителям Гродно о провокации властей против ее мужа. "Позор!", - скандируют тысячи человек.

13.08 Светлана Тихановская выступает по-белорусски. "Мне вельмі падабаецца Гародня. Гэта найпрыгажэйшы горад Беларусі. Горад каралёў і вялікіх князёў. Дзякуй, што вас так шмат!", - говорит Светлана Тихановская.

13.04 Светлана Тихановская со штабом - на сцене. Звучит песня "Муры". Овации не смолкают.

13.03 Житель Гродно пришел на митинг с маленьким сыном и рассказал, почему хочет перемен.

13.02 Чем ближе штаб кандидата в президенты к сцене, тем сильнее ликование у людей.

13.01 Люди образовали живой коридор, встречают Светлану Тихановскую овациями, скандируют "Света! Света! Света!", "Дзякуй!", "Жыве Беларусь!".

12.58 Штаб Тихановской по дороге к сцене поет "Тры чарапахі".

12.57 Светлана Тихановская со штабом пешком идут к месту митинга. Люди узнают их и приветствуют аплодисментами.

12.56 Гродно радует массовостью и атмосферой на митинге.

12.54 "Наконец настало время, когда можно гордится тем, что мы белорусы!", - говорит со сцены участник митинга.

12.53 Река людей стекается к месту проведения митинга с разных направлений.

12.49 "Знаю Сергея Тихановского по его роликам, смотрю их в интернете. Они просто прекрасны! Это мое мнение", - говорит 76-летний житель Гродно.

12.47 На весь парк звучит песня "Перемен!" Виктора Цоя.

12.46 Сцену окружает море людей. Это потрясающе!

12.45 Гродно - это гордо! В Коложском парке собралось уже несколько тысяч человек и люди продолжают прибывать.

12.43 "В городе у нас местами очень свежо, очень интересно. Многие действуют партизанскими методами. Я раньше был аполитичным. Но теперь я понял: нужны перемены. Я горжусь белорусами, горжусь своей страной, горжусь тем, как люди поднялись. Вы не поверите, сколько у нас людей таких, как у меня взглядов", - говорит 24-летний гродненец, водитель по профессии.

12.40 Посмотрите, какое море людей пришло на митинг в Гродно!

12.37 "Моя бабушка читает "Хартию-97" каждый день от ее основания и верит в перемены", - рассказывает молодой человек на митинге.

12.35 Видеофакт: многотысячная толпа скандирует "Жыве Беларусь!".

12.34 Светлана Тихановская по дороге на митинг фотографируется с гродненцами, которые узнают ее на улицах, демонстрируют свои белые ленты на руках.

12.33 "2020-й год будет годом перемен. Это однозначно", - говорит молодой житель Гродно.

12.29 "Я уважаю мужественных людей. И готов поклониться им до земли. Преклоняюсь перед смелостью этих трех женщин. Беларусь - для смелых людей. Богатство, все проходит - а честь остается навсегда. Честь - самое важное для человека", - говорит житель Гродно, который пришел на митинг с сыном-боксером.

12.25 "Пришли поддержать своих детей, свои семьи, свое будущее. Все мои знакомые - за новую власть", - рассказывает молодая гродненка, которая пришла на митинг с маленькой дочкой.

12.24 Люди громогласно скандируют: "Верым, можам, пераможам!" и "Жыве Беларусь!". Не смолкают овации.

12.22 Молодой человек пришел на митинг с огромным бело-красно-белым флагом. "Я хочу перемен. Потому я здесь с этим знаменем", - говорит он.

12.20 В Гродно очень много национальной символики.

12.18 "То, что творит эта власть - это мерзко и гадко. В этом году мы должны стать свободными. Чтобы все, кто был вынужден уехать из страны, смогли вернуться. Жыве Беларусь!", - говорит жительница Гродно.

12.18 А вот как выглядит огромная очередь в Коложский парк.

12.17 На митинге в Гродно - уже несколько тысяч человек. Площадка перед сценой заполнена людьми и они продолжают приходить.

12.15 "Мне давно знакомые медики говорили: Лукашенко нездоров", - рассказывает житель Гродно.

12.14 Люди продолжают идти мощным потоком.

12.13 Уже собралось больше тысячи человек. Площадь перед сценой на расстоянии 300 метров буквально забита людьми.

12.11 Cветлана Тихановская в это время вместе со штабом идет по центру Гродно к месту проведения митинга.

12.08 На митинге со сцены звучит песня "Я нарадзіўся тут" Змитера Войтюшкевича.

12.03 Люди идут нескончаемым потоком.

12.01 "Нужно менять все в нашей стране. Ради наших детей. Я заслуженный тренер Беларуси. Мне обидно за нищенскую пенсию моих коллег. Мы отстаивали честь страны и получаем копейки. Надо менять власть. 90% спортсменов - против этой власти, на стороне перемен", - говорит пожилой гродненец, заслуженный тренер Беларуси.

12.00 "Мы всеми руками и ногами за Светлану Тихановскую. Это наш билетик в будущее, в лучшую жизнь", - говорят молодые гродненки.

11.55 Жители Гродно нескончаемым потоком идут в Коложский парк. Видео предоставила "Наша Нива".

11.50 Еще доначала митинга сотни людей выстроились в очереди на входе в Коложский парк.

11.30 Так Коложский парк в Гродно выглядит за полчаса до начала митинга.