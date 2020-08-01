закрыть
1 августа 2020, суббота, 14:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Светлана Тихановская с командой проводят многотысячный митинг в Гродно (Онлайн, видео)

11
  • 1.08.2020, 11:56
  • 17,345
Светлана Тихановская с командой проводят многотысячный митинг в Гродно (Онлайн, видео)
Фото: t.me/belamova

(Обновляется) В Коложском парке собралось уже больше 15 тысяч человек.

Кандидат в президенты Светлана Тихановская при участии Марии Колесниковой и Вероники Цепкало проводит митинг в Гродно. Встреча проходит в Коложском парке.

14.21 Следующие митинги сегодня Светлана Тихановская и ее команда проведут в Волковыске в 15.30 (площадка на автостоянке на набережной по улице К.Маркса) и в Слониме в 19.00 (стадион «Динамо» по улице Черняховского).

14.16 Жительница Гроднo пришла на митинг с иконой Георгия Победоносца, которую подарила штабу Светланы Тихановской. "Светлана Георгиевна Тихановская - это наш Георгий Победоносец, который приведет нас к победе, а наших детей и внуков, нашу страну - к светлому будущему. Она - это наш свет надежды в окне. Жыве Беларусь!", - рассказала жительница Гродно.

14.15 Звучит песня Войтюшкевича "Сцяг" на слова Владимира Некляева.

14.13 "Мы должны сражаться до последнего. Он не должен остаться у власти. Люди, приходите, выходите на улицы, сражаемся за будущее! Лозунг "Верым! Можам! Пераможам!" - это наш гродненский лозунг", - говорит пожилой гродненец.

14.12 Светлана Тихановская с командой уходят. Официальная часть митинга заканчивается. Но люди остаются в парке. Митинг продолжается в режиме праздника до 15 часов.

14.10 "Гродно, вы - невероятные. Помните, что только вместе - мы сила!", - говорит Светлана Тихановская на прощанье.

14.07 Светалана Тихановская вместе с командой и 15 тысячами жителей Гродно поют песню "Муры".

13.59 "В Гродно есть пример гражданского мужества - это директор стадиона - Виктор Шумель", - говорит Вероника Цепкало. Виктор Шумель поднимается на сцену: "У вас есть шанс все изменить. Мы должны пользоваться всеми правами и свободами, которые дает Конституция. Трудно сделать тока первый шаг - дальше будет гора с плеч, будет только радость. Поэтому я вас призываю: сделайте первый шаг. Хочу процитировать Ницше: нельзя быть свободным от того, что убегаешь. Я не собираюсь убегать. Я собираюсь быть свободным!". Люди скандируют: "Молодец!".

13.54 "Новый президент не будет управлять страной в ручном режиме", - говорит Вероника Цепкало. Люди одобрительно восклицают.

13.51 "Время Беларуси пришло, пришло время перемен, мы хотим жить в богатой стране, в которую бы братья-поляки приезжали на закупы, а не наоборот", - говорит Вероника Цепкало.

13.49 Потрясающая атмосфера на митинге в Гродно!

13.48 Выступает Вероника Цепкало. "Мой супруг родился и вырос в этом городе, мне вдвойне приятно тут выступать!".

13.45 Посмотрите, как встречали Светлану Тихановскую и штаб жители Гродно.

13.39 Отец с сыном и "Погоней" пришли на митинг Светланы Тихановской: трогательное видео.

13.38 "Дребезжащий драндулет власти разваливается по частям!", - говорит Мария Колесникова. Люди аплодируют.

13.37 Потрясающее видео с дрона. По оценкам журналистов, в Коложском парке собралось более 15 тысяч человек.

13.36 "Я - могу - все - изменить!", - скандируют люди. "Это самое важное лето для каждого из нас. Мы изменились и это - навсегда", - говорит Мария Колесникова.

13.35 "Сила - в народе!", - говорит Мария Колесникова. Люди аплодируют.

13.34 На митинге собралось уже больше 15 тысяч человек.

13.33 "Упорства, терпения и любви белорусов хватит, чтобы дойти до победы", - говорит Мария Колесникова.

13.31 "Нас стало еще больше! Большинство превратилось в абсолютное большинство", - говорит Мария Колесникова.

13.29 "Я счастлива, что стою перед вами, вижу горящие глаза, я счастлива, что мы объезжаем всю Беларусь и вижу десятки тысяч людей, влюбленных в Беларусь. Я больше не принадлежу себе - я принадлежу вам, любимые белорусы!", - говорит Мария Колесникова. Люди ликуют.

13.38 Вместе - мы сила: потрясающие фото с митинга в Гродно.

13.26 Мария Колесникова обращается к гродненцам по-белорусски и рассказывает, как любит этот город. Люди аплодируют.

13.24 "Друзья, я не отступлю. Я пойду до победы!", - говорит Светлана Тихановская. "Мы - с тобой!", - кричат люди. "Верым, можам, пераможам!", - скандирует весь парк. Овации не стихают.

13.21 В Гродно - очень много людей. Погода - прекрасная. Атмосфера - огонь!

13.21 Еще одно потрясающее фото из Гродно.

13.19 Светлана Тихановская призывает голосовать за нее 9 августа. "Посмотрите, как нас много! Мы в этом году обязательно победим!", - говорит Светлана Тихановская. Люди скандируют "Света! Света! Света!".

13.17 "Мы предлагаем Светлану Тихановскую как символ этих самых перемен", - говорит кандидат в президенты. "Верым, можам, пераможам!", - несколько минут скандируют люди.

13.11 Светлана Тихановская зачитывает имена политзаключенных. Люди скандируют "Свободу! Свободу! Свободу!".

13.09 Светлана Тихановская напоминает жителям Гродно о провокации властей против ее мужа. "Позор!", - скандируют тысячи человек.

13.08 Светлана Тихановская выступает по-белорусски. "Мне вельмі падабаецца Гародня. Гэта найпрыгажэйшы горад Беларусі. Горад каралёў і вялікіх князёў. Дзякуй, што вас так шмат!", - говорит Светлана Тихановская.

13.04 Светлана Тихановская со штабом - на сцене. Звучит песня "Муры". Овации не смолкают.

13.03 Житель Гродно пришел на митинг с маленьким сыном и рассказал, почему хочет перемен.

13.02 Чем ближе штаб кандидата в президенты к сцене, тем сильнее ликование у людей.

13.01 Люди образовали живой коридор, встречают Светлану Тихановскую овациями, скандируют "Света! Света! Света!", "Дзякуй!", "Жыве Беларусь!".

12.58 Штаб Тихановской по дороге к сцене поет "Тры чарапахі".

12.57 Светлана Тихановская со штабом пешком идут к месту митинга. Люди узнают их и приветствуют аплодисментами.

12.56 Гродно радует массовостью и атмосферой на митинге.

12.54 "Наконец настало время, когда можно гордится тем, что мы белорусы!", - говорит со сцены участник митинга.

12.53 Река людей стекается к месту проведения митинга с разных направлений.

12.49 "Знаю Сергея Тихановского по его роликам, смотрю их в интернете. Они просто прекрасны! Это мое мнение", - говорит 76-летний житель Гродно.

12.47 На весь парк звучит песня "Перемен!" Виктора Цоя.

12.46 Сцену окружает море людей. Это потрясающе!

12.45 Гродно - это гордо! В Коложском парке собралось уже несколько тысяч человек и люди продолжают прибывать.

12.43 "В городе у нас местами очень свежо, очень интересно. Многие действуют партизанскими методами. Я раньше был аполитичным. Но теперь я понял: нужны перемены. Я горжусь белорусами, горжусь своей страной, горжусь тем, как люди поднялись. Вы не поверите, сколько у нас людей таких, как у меня взглядов", - говорит 24-летний гродненец, водитель по профессии.

12.40 Посмотрите, какое море людей пришло на митинг в Гродно!

12.37 "Моя бабушка читает "Хартию-97" каждый день от ее основания и верит в перемены", - рассказывает молодой человек на митинге.

12.35 Видеофакт: многотысячная толпа скандирует "Жыве Беларусь!".

12.34 Светлана Тихановская по дороге на митинг фотографируется с гродненцами, которые узнают ее на улицах, демонстрируют свои белые ленты на руках.

12.33 "2020-й год будет годом перемен. Это однозначно", - говорит молодой житель Гродно.

12.29 "Я уважаю мужественных людей. И готов поклониться им до земли. Преклоняюсь перед смелостью этих трех женщин. Беларусь - для смелых людей. Богатство, все проходит - а честь остается навсегда. Честь - самое важное для человека", - говорит житель Гродно, который пришел на митинг с сыном-боксером.

12.25 "Пришли поддержать своих детей, свои семьи, свое будущее. Все мои знакомые - за новую власть", - рассказывает молодая гродненка, которая пришла на митинг с маленькой дочкой.

12.24 Люди громогласно скандируют: "Верым, можам, пераможам!" и "Жыве Беларусь!". Не смолкают овации.

12.22 Молодой человек пришел на митинг с огромным бело-красно-белым флагом. "Я хочу перемен. Потому я здесь с этим знаменем", - говорит он.

12.20 В Гродно очень много национальной символики.

12.18 "То, что творит эта власть - это мерзко и гадко. В этом году мы должны стать свободными. Чтобы все, кто был вынужден уехать из страны, смогли вернуться. Жыве Беларусь!", - говорит жительница Гродно.

12.18 А вот как выглядит огромная очередь в Коложский парк.

12.17 На митинге в Гродно - уже несколько тысяч человек. Площадка перед сценой заполнена людьми и они продолжают приходить.

12.15 "Мне давно знакомые медики говорили: Лукашенко нездоров", - рассказывает житель Гродно.

12.14 Люди продолжают идти мощным потоком.

12.13 Уже собралось больше тысячи человек. Площадь перед сценой на расстоянии 300 метров буквально забита людьми.

12.11 Cветлана Тихановская в это время вместе со штабом идет по центру Гродно к месту проведения митинга.

12.08 На митинге со сцены звучит песня "Я нарадзіўся тут" Змитера Войтюшкевича.

12.03 Люди идут нескончаемым потоком.

12.01 "Нужно менять все в нашей стране. Ради наших детей. Я заслуженный тренер Беларуси. Мне обидно за нищенскую пенсию моих коллег. Мы отстаивали честь страны и получаем копейки. Надо менять власть. 90% спортсменов - против этой власти, на стороне перемен", - говорит пожилой гродненец, заслуженный тренер Беларуси.

12.00 "Мы всеми руками и ногами за Светлану Тихановскую. Это наш билетик в будущее, в лучшую жизнь", - говорят молодые гродненки.

11.55 Жители Гродно нескончаемым потоком идут в Коложский парк. Видео предоставила "Наша Нива".

11.50 Еще доначала митинга сотни людей выстроились в очереди на входе в Коложский парк.

11.30 Так Коложский парк в Гродно выглядит за полчаса до начала митинга.


популярное за неделю

Мнение

Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском?
Для кого Лукашенко устроил спектакль с ЧВК под Минском? Ирина Халип
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко
Группа «Альфа» должна немедленно арестовать Лукашенко Дмитрий Бондаренко
План победы
План победы Андрей Санников
Беларусь выбирает Плошчу
Беларусь выбирает Плошчу Владимир Халип