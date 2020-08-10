Телеграм-канал NEXTA призвал белорусов присоединиться к Общенациональной забастовке 9 10.08.2020, 8:03

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И продолжать выходить на улицы каждый день.

Невиданные ранее фальсификации, недопуск людей на избирательные участки, ложь Ермошиной о 80% победе Лукашенко.

Все это логично вылилось в мирные протесты, которые стали совсем немирными из-за брутальных нападений силовиков как на протестующих, так и простых прохожих. По всей стране. И это кончилось реальной кровью, реанимацией и, возможно, даже убийствами протестующих, пишет телеграм-канал NEXTA.

При этом многие комиссии посчитали голоса честно — Тихановская выиграла с серьезным перевесом.

Режим просто игнорирует эти факты. Ему наплевать на правду. Ему наплевать на наши жизни и здоровье. Ему наплевать на все, кроме собственного выживания и обогащения.

Если вы не согласны с этим — присоединяйтесь к Общенациональной забастовке и продолжайте выходить на улицы, отстаивая свое право быть Нацией, а не «народцем» (ранее телеграм-каналы опубликовали план Б, в котором призвали выходить на улицы каждый день в 19.00). Нас много. За нами правда. Надежда есть!