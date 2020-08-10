Дмитрий Бондаренко: Мы не должны бить омоновцев, мы должны их судить 10.08.2020, 8:57

5,555

Фото: nn.by

Для окончательной победы нужно немедленно начинать Всебелорусскую забастовку.

Об этом Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко:

— Белорусы нанесли разгромное поражение Лукашенко на выборах. Саша-таракан набрал от 3 до 13 процентов голосов. Новым президентом должна стать Светлана Тихановская. Вчера граждане страны показали , что не будут больше мириться с наглыми фальсификациями результатов выборов.

Белорусы массово, во всех регионах страны вышли защищать свой выбор. Однако мы не должны бить омоновцев. Мы должны их судить: и за вчерашнюю попытку удержания власти неконституционными методами (статья 357 УК РБ), и за многолетние преступления против человечности.

Чтобы суд над Лукашенко, Шейманом, Ермошиной, омоновцами и другими преступниками режима состоялся, мы должны юридически оформить нашу победу. Для этого нужна Всеобщая национальная забастовка.

Вчера белорусы продемонстрировали всему миру пример невероятного мужества и народной самоорганизации, сегодня мы должны продолжить борьбу и начать Всебелорусский страйк, чтобы отправить диктатора на историческую свалку тиранчиков, вроде Чаушеску и друзей шкловского маньяка вроде Милошевича, Хуссейна и Каддафи.

Мы — Европейская страна, мы одержали невероятную электоральную победу, поэтому , чтобы избавиться от политического мошенника, нам достаточно будет забастовки и мирных массовых протестов. Начинаем забастовку немедленно.Сообщите о ее начале всем своим друзьям, знакомым, родным и коллегам.

А в 19-00 , в зависимости от ситуации и индивидуальных возможностей, выходим на улицы по всей Беларуси, сигналим в автомобилях, шумим на балконах и в окнах домов и квартир. Наш клич «Уходи!» должен услышать весь мир.