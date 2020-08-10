Продолжение следует сегодня 13 10.08.2020, 11:05

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Фото: «Радыё Свабода»

Люди настроены возобновить протесты.

В столице и по всей Беларуси вечером и ночью с 9 на 10 августа прошли массовые протесты.

Уходя домой, митингующие скандировали «Завтра! Завтра!».

«Завтра» уже наступило, а значит, продолжение следует... уже сегодня, пишет телеграм-канал nexta_live.

Ранее телеграм-каналы опубликовали план Б, в котором призвали к Всебелорусской забастовке и выходу на улицы каждый день в 19.00.

План Б, который должен стать достойным отпором фальсификациям, провокациям и грубейшему подавлению мирных протестов. Настало время для того, чтобы настоящий белорусский дух снова правил на белорусской земле!

10 августа. Лукашенко объявляют победителем? Борьба продолжается.

1) ВСЕОБЩАЯ забастовка на государственных предприятиях до конца рабочего дня. План исключительно прост — приходите на работу и собираетесь вместе на территории предприятия. Ваши требования к руководству просты: публично поддержать проведение НОВЫХ и ЧЕСТНЫХ выборов, а также максимально способствовать этому.

Это эффективный и безопасный способ протеста — уволить целые отделы и цеха не смогут, а милиция явно не рискнет пытаться разгонять людей, особенно настоящих заводских мужиков.

2) МИНСК и областные ЦЕНТРЫ

19.00. В случае фактического введения в центре города военного положения и невозможности собраться в одном месте достаточному количеству человек, либо же начала зонирования столицы с перекрытием магистралей и перекрытием движения транспорта, точкой сбора становятся наиболее популярные площадки Вашего района: станции метро, парковки торговых центров, площадки для ярмарок.

Идеальной точкой сбора станут районные администрации. Как минимум — именно там можно выдвинуть и свои требования чиновникам. А еще, там вы сможете встретить других людей, объединиться в большие группы и начать движение в сторону центра столицы и областных городов. Сил и личного состава режиму не хватит!

3) РЕГИОНЫ

Именно регионы должны стать пионерами создания новой Беларуси, свободной от диктатуры Лукашенко. Более того, именно в регионах будет наиболее благоприятная ситуация для того, чтобы вернуть власть в руки народа — силовиков там попросту не хватит.

Ваша задача максимально проста и звучит она так: заблокировать (но не захватывать!) здание местного исполкома и требовать у главы этого самого исполкома публично присоединиться к протестующим, а также потребовать от вышестоящих властей проведения новых выборов. Для этого достаточно занять площадь перед исполкомом и не уходить с нее до тех пор, пока ваши требования не будут соблюдены. Или же требуйте назначения на эту должность человека из народа.

А если площадь будет перекрыта, то все еще проще — направляйтесь прямо к дому чиновника.

4) НАША ЦЕЛЬ — проведение НОВЫХ ВЫБОРОВ и безусловное освобождение всех политических заключенных.

Для этого всего лишь нужно две вещи:

— превзойти силы противника, которыми нас пугают уже 26 лет. Помните — они обычные люди, а не роботы. И у них есть точно такие же страхи, чувства и усталость. Их гораздо меньше, чем нас.

— установить прямую демократию народа, которая существовала на белорусской земле веками: это прямое волеизъявление, народные вече и конституция.

Может, хватит терпеть диктатуру зажравшегося царька?! До встречи в новой и свободной Беларуси!

ЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!