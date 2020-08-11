Начали бастовать некоторые рабочие завода «Интеграл»1
- 11.08.2020, 11:07
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Сотрудники предприятия высказывают солидарность с протестующими.
Начали бастовать некоторые рабочие завода «Интеграл», сообщает телеграм-канал nexta_live.
«С самого начала протестов они начали бастовать по месту работы — на заводе полупроводниковых приборов ОАО «Интеграл».
Остальные заводчане поддерживают ребят», - пишет телеграм-канал.
Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске и Минский электротехнический завод имени Козлова.