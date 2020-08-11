Как бастуют работники Минского электротехнического завода 1 11.08.2020, 11:57

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Люди настроены решительно.

Как сообщает Telegram-канал NEXTA, работники Минского электротехнического завода имени Козлова вышли на забастовку.

«Вышел директор завода — намекнул на то, что все ведь помнят, что сегодня зарплата. Но народ сказал, что нас не запугать!

Люди не перестают подходить», — рассказал Telegram-каналу участник забастовки.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.