Рабочие Жабинковского сахарного завода объявили о начале забастовки

Рабочие Жабинковского сахарного завода объявили о начале забастовки1
- 11.08.2020, 12:17
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Сотрудники предприятия вызвали председателя райисполкома.
Работники ИТР Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки, сообщает телеграм-канал nexta_live.
После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.
Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске и Минский электротехнический завод имени Козлова.
Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.