закрыть
11 августа 2020, вторник, 12:33
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Рабочие Жабинковского сахарного завода объявили о начале забастовки

1
  • 11.08.2020, 12:17
  • 4,743
Рабочие Жабинковского сахарного завода объявили о начале забастовки

Сотрудники предприятия вызвали председателя райисполкома.

Работники ИТР Жабинковского сахарного завода вызвали председателя райисполкома Виталия Кулака, чтобы объявить ему о начале забастовки, сообщает телеграм-канал nexta_live.

После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.

Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске и Минский электротехнический завод имени Козлова.

Одновременно из-за отключения интернета в Беларуси не работают десятки тысяч мелких и средних предприятий разной формы собственности и государственных учреждений. Из-за страха перед народными протестами Лукашенко отключил интернет и спровоцировал масштабную забастовку, которая охватила транспорт, торговлю, банки, ИТ-сферу.


популярное за неделю

Мнение

С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00
С 10 августа надо начинать всеобщую забастовку и выходить на улицу каждый день в 19-00 Дмитрий Бондаренко
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к белорусам
Лукашенко — ноль, а нас 97%
Лукашенко — ноль, а нас 97% Наталья Радина
Последний день негодяя
Последний день негодяя Алексей Мельников