Павел Дуров: Мы включили инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным 3 11.08.2020, 12:31

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Правду не спрячешь.

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что его команда пытается улучшить доступ жителей Беларуси к мессенджеру.

«Мы включили наши инструменты антицензуры в Беларуси, чтобы Telegram оставался доступным для большинства пользователей там. Однако связь по-прежнему очень нестабильна, так как Интернет иногда в стране полностью отключается», - написал Дуров.

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