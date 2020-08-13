Участников акций протеста начали массово освобождать из тюрем

Участников акций протеста начали массово освобождать из тюрем16
- 13.08.2020, 9:04
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Люди выходят на свободу в Минске, Жодино, Гомеле.
Из Центра изоляции пропорошителей на 1-м переулке Окрестина в Минске ночью 13 августа освободили около 100 участников акций протестов, сообщает «Радыё Свабода».
Фамилии вызавалиных приводит телеграм-канал «Окрестина списки».
Появились сообщения об освобождении людей в Жодино и Гомеле.
Среди прочих освободили Кристину Витушко, которой во время заключения не давали жизненно необходимых лекарств от сахарного диабета.