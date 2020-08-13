Участников акций протеста начали массово освобождать из тюрем 16 13.08.2020, 9:04

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Фото: svaboda.org

Люди выходят на свободу в Минске, Жодино, Гомеле.

Из Центра изоляции пропорошителей на 1-м переулке Окрестина в Минске ночью 13 августа освободили около 100 участников акций протестов, сообщает «Радыё Свабода».

Фамилии вызавалиных приводит телеграм-канал «Окрестина списки».

Появились сообщения об освобождении людей в Жодино и Гомеле.

Среди прочих освободили Кристину Витушко, которой во время заключения не давали жизненно необходимых лекарств от сахарного диабета.

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