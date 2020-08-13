«Нашему сыну преступно не оказали помощь, он не умер, он погиб» 19 13.08.2020, 19:13

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фото: svaboda.org

Родственники 25-летнего Александра Вихора, скончавшегося после задержания, не могут его похоронить.

Сначала семья Вихоровых три дня искала информацию о том, куда пропали их сын и брат Александр. Никто не говорил. Потом узнали, что Саша в морге. Но причина смерти не названа. Обстоятельства смерти официально неизвестны, передает «Радыё Свабода».

«Ему просто преступно не оказали помощь, он не умер, он погиб», - говорит отец Александр.

«Мы хотим знать правду - почему умер наш ребенок», - говорит мама Светлана.

«Мы не позволим, чтобы после смерти, власти очернили его, сказать, чтобы сказали, что он либо наркоман, либо неадекватный!» - говорит сестра Ольга.

Вечером 9 августа 25-летний Александр Вихор поехал на свидание со своей девушкой. Он живет в Костюковке под Гомелем, девушка живет в спальном районе Гомеля. Поэтому Саша сделал пересадку в центре города и попал под «хапун» ОМОНа.

Ему удалось сообщить матери, что он задержан. Больше не выходил на связь. Родители бросились искать сына. Им не предоставили никакой информации ни в одном отделении милиции, следственном изоляторе или изоляторе временного содержания. «Был в списке в ИВС. Потом уточнили, что в списках его нет. Я искала его в СИЗО, два дня ездила по всем инстанциям», - плачет мать.

Только 12 августа в Железнодорожном РОВД ей сообщили, что ее сын находится в морге. «Милиционеры заявили, что ему стало плохо, он вел себя неадекватно и его отвезли в психиатрическую больницу. Зачем? Он адекватный, нормальный, здоровый, бывший спортсмен, не пил, не кололся, даже не курил! Я не позволю запятнать его память, как это принято в нашей стране, сделать из него неадеквата, сумасшедшего или алкоголика», - говорит мать.

В психиатрической больнице врачи заметили, что это не их пациент, он адекватен, и вызвали скорую помощь. У Саши ранее были проблемы с сердцем. «Я не верю, что он не сказал милиции или конвою, что он сердечник, что ему плохо, что нужна помощь! Он говорил, что просил о помощи, но кого о ней просить? У зверей, которые бьют людей палками?» - говорит сестра Саши.

Они написали заявления в прокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело. «Но мы знаем, как это делается в нашей стране. Сейчас все замажут, фальсифицируют, бумаги перепишут... Нам сказали, что на нем не было видимых следов избиения. Но могли бить так, что на теле не будет видно, будут внутренние повреждения. Его тело в морге нам не показали! Никакой справки о причине смерти нам не выдали», - говорит мать.

Родственники призывают тех, кто был рядом с Сашей, в автозаке или видел его после задержания, откликнуться, чтобы узнать правду.

«Мы бегаем по городу и собираем информацию - где он был, когда ... Ни милиция, ни власти нам не помогают. Мы знаем, что в 18-ом часу был суд. А привезли его в реанимацию в 2 часа ночи. Где он был все это время?» - плачет мать. Теперь они нашли адвоката, который пытается помочь семье. «Люди, откликнитесь, помогите узнать правду», - просят родственники.

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