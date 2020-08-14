Минские городские телефонные сети присоединились к Всебелорусской забастовке5
- 14.08.2020, 8:27
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Работники МГТС выдвинули требования властям.
Минские городские телефонные сети присоединились к Всебелорусской забастовке.
МГТС - это весь белтелеком Минска, сообщает телеграм-канал «Баста!».
После призыва к Всебелорусской забастовке подключается все больше предприятий и рабочих по всей стране.
Напомним, что к Всебелорусской забастовке присоединились несколько цехов Белорусского металлургического завода (БМЗ) в Жлобине, государственный Институт порошковой металлургии в Минске, Минский электротехнический завод имени Козлова, Жабинковский сахарный завод, Минский маргариновый завод, работники «Торговый Дом БМЗ» в России, работники «Минскметропроекта», Южный рынок в Гродно, жодинский БелАЗ, «Гродно Азот», «Керамин», МТЗ, «Интеграл», МАЗ, рынок в Лиде, работники «Белэнерготехпроекта», МТЗ, 4-й троллейбусного парка и других предприятий и учреждений.