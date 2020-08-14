Глава Хельсинкской комиссии предложил Минфину США ввести санкции против госкомпаний Беларуси 2 14.08.2020, 8:39

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Санкции затронут МТЗ, «Гродно-азот», БМЗ, «Беларуськалий» и «Нафтан».

Конгрессмен Элси Гастингс, председатель Хельсинкской комиссии Конгресса США (Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе), попросил администрацию Соединенных Штатов установить запрет на доступ к американской финансовой системе для девяти крупнейших государственных компаний Беларуси, сообщает «Голос Америки».

В письме, которое было вызвано насильственным подавлением мирных протестов в Беларуси после фальсифицированных результатов президентских выборов 9 августа, говорится:

«Поскольку Лукашенко жестоко подавляет мирные протесты в Беларуси и попирает международные предвыборные обязательства, для Соединенных Штатов неприемлемо вести дела с этим жестоким режимом».

Гастингс напомнил, что в июне 2006 года власти США издали распоряжение о блокировании собственности людей, ответственных за подрыв демократических процессов и институтов в Беларуси в марте 2006 года и подавление протестов.

«Нарушения прав человека, к сожалению, стали характерными для режима Лукашенко, и он совершает их сейчас более агрессивно, чем когда-либо, пытаясь подавить честную политическую конкуренцию. Никогда еще не было более подходящего времени для полного выполнения этого указа и рассмотрения вопроса о расширении его основных целей за счет дополнительных мер, принятых исполнительной властью», - подчеркнул Гастингс.

Во время президентских выборов в Беларуси в марте 2006 года Элси Гастингс возглавил международную миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами, в состав которой входило более 500 наблюдателей. В его отчете отмечалось, что «произвольное использование полномочий государственной власти и массовые задержания свидетельствуют о пренебрежении основными правами на свободу собраний, ассоциаций и выражения мнений и вызывают сомнения в готовности властей терпеть политическую конкуренцию».

Согласно данным аналитического агентства СПАРК, в 2018 году в список ведущих компаний Беларуси входили как минимум шесть предприятий, принадлежащих Государственному комитету по имуществу республики. Среди этих предприятий – компании, занимающиеся переработкой нефтепродуктов, добычей калия и азота, а также машиностроением: Минский тракторный завод, «Гродно-азот», БМЗ - Управляющая компания холдинга «БМК», «Беларуськалий», «Белорусская калийная компания» и «Нафтан». В письме Гастингса названия компаний, в отношении которых предлагается ввести санкции, не приводятся.