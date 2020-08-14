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Наталья Радина просит белорусов добится разблокировки «Хартии-97» и других сайтов

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  • 14.08.2020, 13:51
  • 8,808
Наталья Радина просит белорусов добится разблокировки «Хартии-97» и других сайтов
Наталья Радина

За нашу и вашу свободу!

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина обратилась к протестующим и бастующим белорусам:

Дорогие друзья!

Весь мир вначале с удивлением смотрел на нашу борьбу, а теперь аплодирует Беларуси стоя. Страна пришла в движение, но режим пытается цепляться за остатки власти. После того, как к Всеобщей национальной забастовке присоединились флагманы белорусской экономики и десятки тысяч малых и средних предприятий, судьба режима Лукашенко предрешена. Однако власть еще пытается блокировать распространение свободной информации о ситуации в стране. Уже более двух лет блокируются властями наш сайт Charter97.org («Хартия-97»). В последние дни периодически прекращается доступ и к другим независимым сайтам.

Как главный редактор сайта Charter97.org я очень прошу вас, протестующие и бастующие белорусы, среди других важных требований добиваться от властей прекратить блокировку сайта «Хартии-97» и других независимых СМИ. Это поможет многим белорусам узнавать правду.

Отдельно прошу сотрудников бастующих предприятий, связанных с обеспечением работы интернета в стране: требуйте от своего начальства прекратить ограничивать свободу слова.

За нашу и вашу свободу!

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