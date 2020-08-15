Белорусы снова вышли на улицы по всей стране (Онлайн)
- 15.08.2020, 11:50
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Цепи солидарности выстраиваются во многих городах.
Вчера на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!». В Минске к многотысячной колонне демонстрантов присоединились бастующие рабочие МТЗ, которые провели грандиозный митинг на площади Независимости.
В Беларуси завершились президентские выборы. Ермошинский ЦИК сфальсифицировал результаты, Лукашенко набрал лишь 13,7%.
9 августа в 33 городах Беларуси прошли массовые акции протеста. 10 августа белорусы продолжили протестовать. 11 августа по всей стране началась Всебелорусская забастовка.
12 августа белорусские женщины вышли на улицы в белой одежде с призывом к властям прекратить насилие. Их поддержали тысячи и тысячи граждан по всей стране.
Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина также призвала поддержать женщин и проявить солидарность.
Людей потрясли чудовищные преступления ОМОНа и тюремщиков, о которых рассказали освобожденные из ЦИП на Окрестина. Вчера на акции солидарности во всех городах Беларуси вышли сотни тысяч человек. Главное требование протестующих: «Лукашенко, уходи!». В Минске к многотысячной колонне демонстрантов присоединились бастующие рабочие МТЗ, которые провели грандиозный митинг на площади Независимости.
Сегодня с самого утра белорусы снова выстраиваются в цепи солидарности.
11:03 Жители Уручья выстроились в цепь солидарности.
11:02 Над Гроденским драмтеатром подняли национальный флаг