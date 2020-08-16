Помпео: Белорусский народ должен обрести суверенитет и свободу 2 16.08.2020, 8:45

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Майк Помпео

Фото: Reuters

США активно обсуждают ситуацию в Беларуси с Евросоюзом.

Соединенные Штаты активно обсуждают ситуацию в Беларуси с представителями Европейского союза, после того как в течение всей этой недели белорусские власти пытались жестко подавить массовые протесты против предполагаемой фальсификации выборов режимом Лукашенко. Об этом сообщил госсекретарь США Майк Помпео, передает «Голос Америки».

US secretary of State, Mike Pompeo says the presidential election in Belarus ‘was not free’ and ‘not fair’ and that he is working with European partners to help support people in Belarus “achieve their own freedom”.



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Выступая в столице Польши, которая стала последней остановкой Помпео в ходе турне по центральной Европе, госсекретарь США заявил, что Вашингтон отслеживает ситуацию в Беларуси, и что цель его контактов с лидерами ЕС – это «попытаться помочь всем, чем можем, чтобы белорусский народ обрел суверенитет и свободу».

Накануне, 14 августа, руководство Евросоюза сделало первый шаг к тому, чтобы ввести против Беларуси новые санкции, распорядившись, чтобы внешнеполитическое ведомство ЕС подготовило список белорусских лиц, в отношении которых было бы целесообразно ввести санкции.

На совместной с Майком Помпео пресс-конференции министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович (Jacek Czaputowicz) высказал мнение, что потенциальные санкции следует применить только к высшим лицам в руководстве Беларуси.