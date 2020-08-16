«Еврорадио»: Митинг в центре Минска собрал около 400 тысяч человек 5 16.08.2020, 22:07

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Фото: euroradio.fm

По всей стране участие в митингах приняло больше миллиона белорусов.

16 августа в Беларуси прошли крупнейшие массовые акции протеста в истории страны.

Митинг в центре Минска собрал около 400-500 тысяч человек. Демонстранты встретились возле Стелы (там же, где и неделю назад, 9 августа, в вечер после выборов) и направились к площади Независимости. По дороге они кричали «Трибунал!», «Выпускай!» и другие лозунги последних дней, пишет euroradio.fm.

Так митингующие прошли по центру Минска. Фантастика!

Также 16 августа массовые акции протеста прошли на площадях и в центрах всех областных центров. Бело-красно-белый флаг был вывешен на флагштоке на центральной площади Ленина в Гомеле! Протестовали и крупные райцентры: Бобруйск, Пинск, Солигорск, Борисов, Полоцк, Жлобин — и небольшие: Жабинка, Хойники, Столбцы, Вилейка, Смолевичи...