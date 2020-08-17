Пресс-секретарь Минздрава: Есть люди, которые умерли, не доехав до больниц

Пресс-секретарь Минздрава: Есть люди, которые умерли, не доехав до больниц18
- 17.08.2020, 7:39
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Убитых лукашенковскими бандитами значительно больше.
Официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина подтвердила смерти протестующих, сообщает «Комсомольская правда».
«Они умерли, не доехав до больниц», – сообщила пресс-секретарь ведомства.
По ее словам те, кто попал под опеку медиков, держатся:
«В больницах, слава Богу, всех пока выхаживают. Умерших нет».
Пока официально известно о двух смертях участников протестных акций – Александра Тарайковского и Александра Вихора. Их похоронили соответственно 15 и 16 августа. Еще 81 человека не могут найти.