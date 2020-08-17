Пресс-секретарь Минздрава: Есть люди, которые умерли, не доехав до больниц 18 17.08.2020, 7:39

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Фото: belsat.eu

Убитых лукашенковскими бандитами значительно больше.

Официальный представитель Министерства здравоохранения Беларуси Юлия Ванина подтвердила смерти протестующих, сообщает «Комсомольская правда».

«Они умерли, не доехав до больниц», – сообщила пресс-секретарь ведомства.

По ее словам те, кто попал под опеку медиков, держатся:

«В больницах, слава Богу, всех пока выхаживают. Умерших нет».

Пока официально известно о двух смертях участников протестных акций – Александра Тарайковского и Александра Вихора. Их похоронили соответственно 15 и 16 августа. Еще 81 человека не могут найти.

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