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На госканале ОНТ начали закрываться программы

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  • 17.08.2020, 7:52
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На госканале ОНТ начали закрываться программы

Журналисты и работники массово покидают госСМИ.

C 17 августа на канале ОНТ временно не будет выходить программа «Наше Утро». Информация об этом появилась на официальном сайте канала.

Уход некоторых сотрудников не позволяет производить контент в должном качестве».

Напомним, что этим летом ОНТ покинули сразу несколько сотрудников. Среди них глава президентского пула журналистов на ОНТ Дмитрий Семченко, ведущие Дмитрий Кохно и Ольга Богатыревич.

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