На госканале ОНТ начали закрываться программы

На госканале ОНТ начали закрываться программы9
- 17.08.2020, 7:52
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Журналисты и работники массово покидают госСМИ.
C 17 августа на канале ОНТ временно не будет выходить программа «Наше Утро». Информация об этом появилась на официальном сайте канала.
Уход некоторых сотрудников не позволяет производить контент в должном качестве».
Напомним, что этим летом ОНТ покинули сразу несколько сотрудников. Среди них глава президентского пула журналистов на ОНТ Дмитрий Семченко, ведущие Дмитрий Кохно и Ольга Богатыревич.