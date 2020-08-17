«Нафтан» выходит на страйк 4 17.08.2020, 9:12

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Фото: naviny.by

Сотрудники крупной белорусской компании требуют отставки Лукашенко и «борщеварки».

Сотрудники крупной белорусской компании «Нафтан» не согласны с насилием силовиков и не признают результаты выборов, передает «Белсат».

«Мы солидарны с народом Беларуси. Мы заявляем, что не доверяем нынешней власти, потому что мирные белорусы больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране. Белорусы боятся выходить на улицу, боятся высказывать свою позицию, боятся сделать и отстоять свой выбор. […] Мы не признаем результаты этих выборов, как многие граждане нашей страны», - говорится в открытом заявлении, опубликованном в телеграм-канале «Внимание, ОАО «Нафтан».

Среди основных требований: честные выборы, отставка Лукашенко; отставка ЦИК во главе с Лидией Ермошиной; освобождение всех задержанных во время избирательной кампании, мирных акций протеста и политических заключенных; прекращение насилия и домогательств со стороны сотрудников правоохранительных органов; расследование всех случаев насилия.

В случае несоблюдения этих требований рабочие собираются объявить 14-дневную забастовку.

Ранее к забастовке присоединились Белшина, МАЗ, МТЗ и Беларуськалий. Рабочие требуют отставки Лукашенко. На днях рабочие МТЗ устроили шествие к Дому правительства.

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