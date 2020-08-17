«Баста!»: Освобождение политзаключенных и прекращение цензуры должны стать нашими ключевыми требованиями 5 17.08.2020, 10:49

2,785

«Белтелеком» дожен немедленно разблокировать сайт «Хартия-97».

Власть Лукашенко 26 лет держалась на лжи и цензуре. Даже сейчас, уже потеряв контроль над ситуацией в стране, он пытается не допустить распространение свободной информации. Уже более двух лет блокируются властями один из крупнейших независимых сайтов Charter97.org. В последние дни периодически прекращается доступ и к другим независимым сайтам. Во время протестов блокируется интернет, пишет Telegram-канал "Баста!"

Прекращение цензуры должно стать — наравне с освобождением политзаключенных и проведением новых выборов — нашим ключевым требованием. Это — залог победы.

Мы требуем от Министерства информации отменить решение о блокировке сайта Charter97.org.

Мы требуем от "Белтелекома", а также мобильных операторов обеспечить нормальную работу интернета и доступ к сайту Charter97.org, ко всем независимым ресурсам.

Мы поддерживаем забастовку работников государственных телеканалов и требуем отменить цензуру в СМИ.

Призываем приходить к Министерству информации, центральным офисам "Белтелекома", МТС, А1, Life и требовать от них разблокировки сайта Charter97.org и прекращения цензуры в интернете. Призываем поддержать забастовку работников государственных СМИ.

Правду уже не скрыть!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.