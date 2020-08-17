«Баста!»: Освобождение политзаключенных и прекращение цензуры должны стать нашими ключевыми требованиями

«Баста!»: Освобождение политзаключенных и прекращение цензуры должны стать нашими ключевыми требованиями5
- 17.08.2020, 10:49
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«Белтелеком» дожен немедленно разблокировать сайт «Хартия-97».
Власть Лукашенко 26 лет держалась на лжи и цензуре. Даже сейчас, уже потеряв контроль над ситуацией в стране, он пытается не допустить распространение свободной информации. Уже более двух лет блокируются властями один из крупнейших независимых сайтов Charter97.org. В последние дни периодически прекращается доступ и к другим независимым сайтам. Во время протестов блокируется интернет, пишет Telegram-канал "Баста!"
Прекращение цензуры должно стать — наравне с освобождением политзаключенных и проведением новых выборов — нашим ключевым требованием. Это — залог победы.
Мы требуем от Министерства информации отменить решение о блокировке сайта Charter97.org.
Мы требуем от "Белтелекома", а также мобильных операторов обеспечить нормальную работу интернета и доступ к сайту Charter97.org, ко всем независимым ресурсам.
Мы поддерживаем забастовку работников государственных телеканалов и требуем отменить цензуру в СМИ.
Призываем приходить к Министерству информации, центральным офисам "Белтелекома", МТС, А1, Life и требовать от них разблокировки сайта Charter97.org и прекращения цензуры в интернете. Призываем поддержать забастовку работников государственных СМИ.
Правду уже не скрыть!