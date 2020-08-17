Великобритания не признает результаты выборов в Беларуси 2 17.08.2020, 10:54

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Власти королевства призывают провести расследование «многочисленных нарушений».

Власти Великобритании отказались признать итоги выборов в Беларуси. Об этом сообщил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб на своей странице в Twitter.

В британском ведомстве назвали выборы в стране сфальсифицированными и призвали при посредничестве Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провести расследование «многочисленных нарушений и последовавших после выборов жутких репрессий».