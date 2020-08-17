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Лукашенко побоялся выйти даже к прошедшим селекцию работникам МЗКТ

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  • 17.08.2020, 10:59
  • 10,286
Лукашенко побоялся выйти даже к прошедшим селекцию работникам МЗКТ
Фото: ТАСС

Он заперся в цехе и вещал перед маленькой группкой людей.

Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на территории предприятия, сообщают, что Лукашенко не вышел для общения с ними. «Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром я так понимаю», — рассказывает один из работников завода Telegram-каналу «Выборы видишь?»

«Люди собрались, ждут. Его еще нету. Площадка пуста. Говорят что уже выступает, на там, где собрался завод его нету», — сообщил еще один работник завода.

«Если народ его выбрал, чего он боится? Зачем весь этот цирк с охраной, вертолетом и досмотрами? Это же его страна, его люди. Мы выходим к нему не боясь, почему он боится нас, свой народ?» — задается вопросом один из работников МЗКТ.

Напомним, к МЗКТ, где сейчас находится Лукашенко, движется многотысячная колонна бастующих рабочих.


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