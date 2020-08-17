Появились новые свидетельства о пытках в Беларуси 20 17.08.2020, 11:26

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«Я этот спортзал никогда не забуду».

В редакцию Onliner попали фотографии спортзала, в котором на полу в разных позах находились задержанные во время акций протеста, виден окровавленный бело-красно-белый флаг, кровь была видна также и на полу. Журналисты обратились к тем, кто был задержан во время протестов. Один из них, Вадим, подтвердил, что так выглядел спортзал Первомайского РУВД 12 августа перед отправкой в ИВС на Окрестина.

— Я этот спортзал никогда не забуду, — говорит Вадим. Его задержали вечером 11 августа в Уручье, когда он вышел из машины друга.

— Ко мне побежала толпа людей в камуфляжах, видимо, срочники из части. Я сразу лег на землю и понял, что сопротивляться бесполезно, — объясняет минчанин. — Потом задерживали уже всех с криками: «Сочувствующих тоже пакуем». Не смотрели ни на что: ни на возраст, ни на пол, ни на что. Возле меня сидел мужчина, которого забрали с остановки, а также женщина 70 лет и девушка.

Его отвезли в спортзал РУВД, поставили на колени и держали так до отправки на Окрестина. Он посмотрел фото и определил, что в кадр попали события 12 августа. В тот момент в спортзале скопились десятки задержанных.

— В зале были не только сотрудники ОМОНа, но и милиции. Когда людей приводили, ставили на колени, их обыскивали. Вещи забирали без описи, потом многие их не находили. К примеру, у меня пропали деньги и наушники.

По словам мужчины, на коленях они находились долго. Иногда им давали возможность прилечь.

— Но как только мы ложились, проходила минута-две, заходил сотрудник милиции — тогда нам кричали: «На колени!» Поспать дали немного ночью, — вспоминает он. — Людей били, да. Особенно если в телефонах находили что-то. Омоновцы сами копались в телефонах, требовали пароль, если не говорил человек, били, а потом смотрели, в каких группах состоял задержанный. Если находили разные группы в Telegram типа про три процента — бедный тот человек. Его избивали со словами: «Ах это мы 3%? Нет, это вы 3%». У них любимая фраза была: «Сколько вам заплатили?», они били и спрашивали. Но никому ничего не платили, поэтому люди не отвечали.

12 августа Виталия отправили в ИВС на Окрестина. Они находились в небольшом прогулочном дворике. Около 100 человек. Там их тоже ставили на колени.

— Воду нам практически не давали. Есть вообще не давали. В туалет водили по пять-шесть человек. Для парней, кто был в шортах и майке, мы попросили простынь, чтобы им было теплее. При этом в соседнем дворике были слышны удары, били и заставляли кричать: «Я люблю ОМОН». Причем били и кричали: «Громче, громче!» Под конец он уже орал из последних сил. А от него продолжали требовать кричать громче.

— В камеру нас перевели 13-го в районе пяти вечера. Там уже было полегче, раздавали хлеб, компот дали ночью. Причем компота даже не жалели.

Протокол на Вадима составили, но суда не было. Фактически его отпустили просто так.

— В протоколе у меня, кстати, было написано, что я в 22:40 участвовал в митинге. Но я работал до 23:00. Капитан, который составлял протокол, расстроился, когда я ему сказал об этом: «Блин, а чего ты раньше не сказал?» — объясняет Виталий. — От момента задержания до того, как меня отпустили, прошло 53 часа. Притом, что у меня документы и паспорт были с собой.

В то время, как журналисты выясняли у задержанных, конкретно про этот спортзал, появилась информация и о спортзале Фрунзенского РУВД. По словам людей, которых отвозили туда, в Первомайском были «еще цветочки».

— Это было бы хорошо, если бы нас держали в таких позах, — рассказал один из задержанных Дмитрий Моргунов. — Во Фрунзенском РУВД мы стояли на коленях, руки были сзади стянуты стяжкой. А головой ты должен был упираться в пол. Вот так мы стояли.

Журналисты отправили фотографии и вопросы по поводу ситуаций в Первомайском и Фрунзенском РУВД, а также по поводу жестокого обращения с задержанными в ГУВД Мингорисполкома.

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