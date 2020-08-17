Правозащитники: Из-за действий силовиков погибли минимум пять участников мирных акций 18 17.08.2020, 17:38

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Фото: AP

Еще семь находятся в критическом состоянии в реанимации.

Минимум пять человека погибли и семь находятся в критическом состоянии в реанимации в результате действий сотрудников силовых ведомств при разгонах уличных акций. Об этом сообщает правозащитная организация «Звено», передают naviny.by.

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Как пояснила председатель совета общественного объединения «Звено» Татьяна Гацура-Яворская, на момент написания доклада волонтеры разыскали в больницах 120 человек и опросили 30 пострадавших, которые получили травмы различной степени тяжести.

Об огнестрельных ранениях правозащитникам сообщила бригада скорой медпомощи, которая работала в ночь с 10 на 11 августа в районе станции метро «Пушкинская».

По сообщениям водителя, пострадавших от огнестрельных ранений они отвозили в главный военный клинический медицинский центр Вооруженных сил. Также он сообщил о трех погибших в этом районе.

Один из пострадавших по имени Сергей был ранен резиновой пулей в локоть на проспекте Рокоссовского в Минске 11 августа в 22:00. По словам Сергея, вокруг находились люди без сознания, и когда приехала машина скорой помощи, то одного из пострадавших они не смогли спасти — он умер на руках врачей, которые ставили капельницу.

При этом власти сообщили только об одном погибшем в ходе акций протеста — 34-летнем Александре Тарайковском. Он погиб в районе станции метро «Пушкинская» в ночь на 11 августа. МВД заявило, что у него в руках взорвалось неизвестное устройство.

Официальная версия смерти, как отмечается в докладе «Звена», «вызывает много вопросов, поскольку на видео, распространенном журналистами, видно, что у человека в руках ничего не взрывается. Также там видно, что человек гибнет не от взрыва, а от выстрела из огнестрельного оружия. Жена погибшего считает, что на видео ее супруг.

Официальное расследование смерти участника протеста не начато, никаких следственных действий и экспертиз не произведено, свидетелей происшествия никто не разыскивал и не опрашивал, что говорит о нежелании властей обеспечить быстрое, эффективно и независимое расследование гибели протестующего».

Известно еще об одной жертве разгонов акций протеста — в Гомеле. Скончавшийся 25-летний Александр Вихор имел проблемы с сердцем и после задержания неоднократно обращался за помощью, но ему долгое время отказывали. Затем, посчитав, что у молодого человека психические проблемы, его отвезли в психиатрическую больницу. Там поняли всю серьезность положения и перевезли Александра в ближайшую больницу, но было уже поздно. По этому случаю также не проводится расследование, в проведении судебно-медицинской экспертизы причин смерти отказано, сообщают правозащитники.

В докладе отмечается, что с огнестрельным ранением в реанимации 4-й городской больницы Минска находится человек, который поступил в ночь с 9 на 10 августа (правозащитникам известно имя этого человека).

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