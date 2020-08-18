В «Звяздзе» уволили главного редактора, весь коллектив увольняется следом 14 18.08.2020, 11:59

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Журналисты заявили, что хотят писать правду о событиях в стране.

Министерство информации уволило главного редактора газеты "Звязда" — директора издательского дома "Звязда" Павла Сухорукова. Вслед за ним увольняется весь коллектив издания, сообщает "Еврорадио".

Как написала сотрудница "Звязды" Ирена Котелович, журналисты заявили, что хотят писать правду о событиях в стране. После этого к ним приехал разбираться министр информации Игорь Луцкий.

"Вчера моя "Звязда" объявила руководству, что хочет честно освещать события в стране, такой себе бойкот — в редакцию приехал министр информации, потом идеологиня из Администрации президента, а сегодня уволили главного редактора. Коллектив пишет обращение к министерству и увольняется следом", — пишет Котелович.

Это не первое проявление солидарности трудовых коллективов. Накануне также весь коллектив поддержал директора Купаловского театра Павла Латушко, которого уволили решением Совмина.

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